Шойгу назвал потери в рядах ВСУ за месяц

Шойгу: ВСУ потеряли за месяц более 23 тысяч боевиков и три тысячи единиц техники

Фото, видео: Reuters / STRINGER; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министр отметил, что киевский режим пытается не допустить обрушения обороны.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за месяц превысили 23 тысячи боевиков. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС.

«В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными», — сказал Шойгу.

Украина также лишилась трех тысяч единиц техники, включая западную. Среди уничтоженного — немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

Кроме того, министр отметил, что киевский режим пытается не допустить обрушения обороны и бросает в бой оставшиеся резервы. Также руководство Украины с этой целью проводит принудительную мобилизацию.

А свои успехи, по словам Шойгу, киевский режим демонстрирует Западу, проводя террористические акты против России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам мэра Киева Виталия Кличко, Украине нужна новая мобилизация для ротации боевиков, которые находятся на линии фронта.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.