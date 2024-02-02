Намеки и отклонения: частое использование этих эмодзи в переписке выдает ваши секс-предпочтения

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Личный архив Андрея Кульгавчука; 5-tv.ru

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Выбор того или иного смайлика может многое рассказать о человеке, а в некоторых случаях — даже выдать сексуального маньяка. Как не нарваться на «извращенца»?

Большинство наших разговоров проходят в переписке. Порой у нас нет возможности донести до человека эмоции лучше, чем через эмодзи. Какие-то из них мы используем чаще, при этом даже не догадываемся, что наш выбор может многое рассказать о характере, возрасте и увлечениях. Оказывается, определить сексуальные отклонения в некоторых случаях можно, исходя из того, какие конкретно смайлики выбирает ваш собеседник. Как избежать опасности и предотвратить проблемы в общении — читайте в материале 5-tv.ru.

Тональность имеет смысл?

По словам психотерапевта Евгения Кульгавчука, одни только «эмоциональные картинки» вряд ли могут быть тревожным звоночком в том или ином случае. Однако, к некоторым выводам можно прийти, достаточно лишь учесть несколько факторов.

Интенсивность использования эмодзи в очень частых случаях может указывать на высокую склонность к эмпатии, и, соответственно, высокую тактильность.

«Если человек использует большое количество смайликов, фигурок, гифок, он хочет донести до собеседника более полную картину, включая эмоциональную сферу. Когда-то смайлики были придуманы именно для этого. Таким образом, можно предположить, что человек будет эмоционально теплым, тактильным и более отзывчивым и в половой сфере», — предположил он.

Сухие ответы нередко характеризуют человека как закрытого и незаинтересованного в общении, в редких случаях этот сигнал указывает на неумение правильно проявлять эмоции. А что, если злоупотребляет уменьшительно-ласкательными фразочками или милыми картинками?

«В умеренных дозах это украшает переписку, делает ее милой, особенно на первых этапах знакомства, но в больших количествах может стать приторным и даже порой раздражать. У таких людей часто преобладают стремление к нежности, смелые эксперименты могут их пугать», — объясняет он.

Отдельно стоит расценивать прямые намеки на интим. Им в беседе стоит уделять особое, пристальное внимание, поскольку в некоторых случаях фривольность в общении указывает на наличие сексуальных отклонений.

«Намеки на эротику, конечно, показывают часто степень полового влечения. Такие люди, как в переписке, так и в реальной жизни ценят сексуальные отношения, и в их иерархии эта часть жизни занимает порой верхние строчки. Но важно и тут оценивать тактичность и деликатность письменного собеседника», — добавляет Кульгавчук.

По словам эксперта, профессионалы интимных переписок идут к своей цели постепенно, в таких случаях нередко возможны дополнительные нюансы. Те же, кто идет напролом со своей письменной секс-инициативой, часто имеют сниженный эмоциональный интеллект и не считывают полутона, подчеркивает психотерапевт. Такие люди нередко могут быть опасны.

«С ним могут быть разочарования. Ведь самый сексуальный орган у нас — это не гениталии, а мозг», — напомнил он.

Что касается общих заключений, то по словам Кульгавчука, стиль общения может давать лишь предварительное впечатление о человеке, ведь во всех правилах есть исключения. По словам психотерапевта, лучшим советом в таком случае выступает рекомендация к личной встрече.

«Поскольку по переписке мы можем додумывать себе образ, и это может способствовать формированию неверного впечатления о человеке. Любите и будьте любимыми», — призвал он.

Привычки родом из детства www.globallookpress.com / FrankHoermann SVEN SIMON; Личный архив Владимира Каторгина; 5-tv.ru

В свою очередь, психиатр Владимир Каторгин объясняет: определенные нюансы в поведении человека начинают проявляться с возрастом. В случае, если ребенок сутками пропадал в гаджетах и смартфонах, велик риск, что с возрастом его приоритеты и предпочтения в общении изменятся. Однако, частое употребление смайликов нисколько не намекает на возможные отклонения.

Нередко ребенок начинает интересоваться подобным способом выразить себя уже с трех или пяти лет, а с возрастом привычки только укореняются.

«Смайлики — это наилучший, наиточнейший способ той эмоции, которую ты посылаешь конкретному человеку. Вопрос в том, что молодые люди определенного возраста используют один набор смайлов, влюбленные используют другой. Люди эмоциональные в принципе склонны к использованию такого рода выражения эмоций и в письменной, и в устной речи. Это всегда добавление к общению какой-то эмоциональной составляющей. Хорошо ли это? Думаю, что да. Сначала это были скобки, теперь смайлики. Единственное, что нужно понимать — иногда люди слишком эмоциональные и порой «борщат», — подчеркнул он.

Поводом для беспокойства должна стать ситуация, когда вместо слов в переписке начинает появляться набор смайлов, внешне выглядящий как ребус. В таком случае, эксперт советует наладить вербальное общение.

«Все на смайлах, все на гифках и сокращениях. Потеря языка — это и правда страшно. Главное, не потерять за смайлами и гифками свой собственный язык. Определить возраст по смайлам достаточно сложно, тут можно обмануться. Все зависит от контекста разговора. То же касается и определения психологических расстройств, если задаться такой целью — определить то или иное отклонение можно, но оно не будет на сто процентов определяющим», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, как смайлики влияют на вероятность секса после первого свидания.