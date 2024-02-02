Кличко призвал к новой мобилизации на Украине: «Мы должны быть сильны»

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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При этом, по его словам, в ряды ВСУ от Киева вступили 100 тысяч мужчин и женщин.

Украине нужна новая мобилизация для ротации боевиков, которые находятся на линии фронта. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью французскому журналу Point.

Украинский чиновник считает, что сегодня это необходимо и важно так же, как и экономика страны и безопасность женщин и детей.

«У каждого солдата есть семья, и он хочет знать, что она в безопасности. Мы должны быть сильны на фронте, но также и в тылу», — заявил Кличко.

Он также добавил, что от Киева в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) вступили 100 тысяч мужчин и женщин.

На Украине действует всеобщая мобилизация, она началась еще в феврале 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, численность армии страны оценивается в 880 тысяч боевиков.