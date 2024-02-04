🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 4 февраля, не тратьте время напрасно и не теряйте уверенности в успехе; у вас будет шанс добиться того, что прежде казалось почти невозможным. Очень разные люди быстро найдут общий язык, без труда договорятся о совместных действиях.

♈ Овны

Днем возможны проблемы с пониманием, восприятием информации. Вас могут раздражать бытовые неурядицы, слова домочадцев, советы родителей. Возможны переговоры или размышления, связанные с условиями проживания, недвижимостью, домашним хозяйством. Не рекомендуется принимать окончательные решения о переезде, аренде, купле-продаже жилья и земли. Апрельским Овнам звезды советуют аккуратнее выражать свои мысли, избегать многословия и категоричности. Это не лучший момент для выяснения отношений.

Космический совет: подумайте, что вам нужно для счастья.



♉ Тельцы

Первая половина дня подходит для активного общения, а также для мелких покупок. Большинство текущих проблем можно будет решить при помощи переговоров, не прибегая к кардинальным мерам. Возможно, вы получите письмо или будете сами вовлечены в переписку. Поздний вечер сделает вас чувствительнее к домашней обстановке, причем вы будете склонны обращать внимание на ее негативные стороны. Тельцам, рожденным в апреле, не стоит нервничать перед сном (например, переживать из-за непослушания детей).

Космический совет: этот день обещает вам обострение чувств.



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♊ Близнецы

Атмосфера дневных часов подходит для деловых и бытовых хлопот: например, похода по магазинам, ведения деловой переписки. Возможны небольшие удачные сделки. Лучшим советчиком для Близнецов-бизнесменов будет их внутреннее чутье. В конце дня появится желание сменить обстановку на менее формальную и более праздничную. Препятствием к беззаботному и приятному времяпрепровождению может стать занятость (например, сверхурочная работа) или необходимость заняться здоровьем. В пути не исключены задержки и опоздания.

Космический совет: старайтесь не совершать неоправданные покупки.

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♋ Раки

Сочетание эмоциональности и общительности сделает вас хорошим собеседником, но лишь при условии, что вы владеете собой. Если вы чересчур болтливы, любите покритиковать и посплетничать, окружающие могут составить о вас не самое благоприятное мнение. Ракам, рожденным в середине июля, стоит избегать излишней впечатлительности, нервозности, необъективности, зацикленности на себе и своих текущих проблемах. Вечером возможны отличные спонтанные покупки, а вот запланированные траты могут оказаться неудачными.

Космический совет: не перегружайте нервную систему эмоциями.

♌ Львы

Вплоть до вечера вы будете предаваться раздумьям — на ходу, между делами, среди людей или в полном одиночестве. Прислушайтесь к своей интуиции. Не игнорируйте советы родственников: возможно, со стороны они видят те черты вашего характера и ситуации, которые вы упускаете. Вечерние часы станут напряженными для июльских Львов. Их естественная жажда свободы и самовыражения будет блокироваться обстоятельствами или давними комплексами. Не муссируйте неприятности и ложитесь пораньше спать: утро вечера мудренее.

Космический совет: не обращайте внимания на резкие слова.

♍ Девы

Побеседуйте по душам с другом или родственником. Это подходящий момент для семейного совета, коллективного совещания. Звезды также советуют Девам подвести личные итоги: скорее всего, вам есть что вспомнить и есть чем гордиться. В течение дня возможны короткие поездки, в том числе по сугубо личным вопросам. Деловые переговоры будут более удачными в непринужденной доверительной обстановке, лишенной формальностей. В конце дня общение лучше свернуть, так как полное взаимопонимание станет затруднительным.

Космический совет: спонтанные новости могут повлиять на отношения.



♎ Весы

Сегодня может стать необходимым тесное служебное общение. Возможно, вам придется принять участие в переговорах или дать отчет шефу о проделанной работе. Если понимание не возникло сразу, не тратьте время на бесполезную полемику. В данный момент она лишь отнимет у Весов силы, которых и без того немного. Весам, рожденным в середине октября, стоит с удвоенной осторожностью выбирать выражения, так как каждое их слово будет влиять на личную репутацию и карьеру.

Космический совет: руководствуйтесь своим рациональным суждением.



♏ Скорпионы

Дневные часы благоприятны для разъездов, переписки, междугородних переговоров, перевозок, быстрых сделок. Посещение суда, туристической фирмы, таможни, вуза, издательства или иных организаций рекомендуется перенести на первую половину дня. Вечером хорошие возможности начнут стремительно таять. В конце дня препятствия на пути к желанной цели будут казаться непреодолимыми, пока вы не найдете к ситуации нестандартный ключ. Ноябрьским Скорпионам не стоит поддаваться пессимизму, ведь это верный путь к поражению.

Космический совет: если есть возможность, возьмите выходной.

♐ Стрельцы

Для Стрельцов этот день полезен возможностью по горячим следам осмыслить события и принять все недостающие меры: например, разграничить обязанности, оформить сделку. Может усилиться желание сказать кому-то о своих чувствах и потребностях. Если такой разговор для вас действительно важен, не откладывайте его на вечер. В конце дня вы, скорее всего, наденете на себя маску успешного, счастливого человека и не решитесь открыть свой внутренний мир окружающим. Никто не разглядит ваших переживаний за внешней яркостью и бравадой.

Космический совет: избегайте перенапряжения.

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♑ Козероги

Разговорчивость собеседника будет вас притягивать, если он вам симпатичен, и отталкивать, если он вас раздражает. В диалоге чаще давайте слово второй стороне и реже высказывайтесь сами. Так вы убьете двух зайцев сразу: разузнаете все о чужих намерениях и останетесь тайной за семью печатями для своих недоброжелателей. Не принимайте чужие слова близко к сердцу и верьте: все к лучшему. Козероги, подверженные пессимизму, к вечеру рискуют совсем расклеиться и полностью погрузиться в негативные переживания.

Космический совет: этот день — испытание вашего упрямства.



♒ Водолеи

Деловитость, помогающая быстро расправляться с рутиной, сегодня сменяется повышенной общительностью и потребностью в сочувствии окружающих. Разговоры, перекуры, чаепития могут отвлекать вас от работы. Наилучшим образом использовать эту особенность дня смогут Водолеи, чья деятельность изначально связана с документами, сбором информации, поездками, общением. В первой половине дня приведите в порядок текущую корреспонденцию, заполните все необходимые справки и отчеты. Вечером не стоит переходить на личности.

Космический совет: вы достигнете максимального успеха в работе.

♊ Рыбы

В течение дня Рыбы получат возможность продемонстрировать свои литературные таланты, блеснуть проницательностью и знанием человеческой психологии. Если в данный момент у вас нет потребности выговориться, вы можете стать отличным слушателем чужих излияний. Возможно, в вашей поддержке будет нуждаться близкий человек, объект любовной симпатии, ребенок. В программу отдыха сегодня стоит включить прогулку или познавательное мероприятие.

Космический совет: сегодня вы перестанете бояться всего шокирующего.

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