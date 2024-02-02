Грязные тайны первых леди: от каких извращений жен Нетаньяху, Зеленского и Клинтон волосы встают дыбом

Фото: AP / ТАСС

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Эти прекрасные дамы только в первое время работы своих супругов были на вторых ролях, а затем успешно «переобулись». Какие скелеты в шкафу жены политиков скрывают от публики?

От президентов, как правило, общественность ожидает определенного поведения: люди желают, чтобы их страной управлял человек с чистой репутацией. Это же касается и их жен — первых леди. Традиционно считается, что супруга для первого лица страны должна быть надежным тылом и человеком, способным подстраховать даже в самой сложной ситуации. Да вот только нахождение на вершине политического Олимпа не страхует их от совершения ошибок, а иногда прессе открываются такие скандалы, о которых в семье политика хотели бы забыть как о страшном сне.

Сара Фергюсон

Сара Фергюсон. www.globallookpress.com / Stephen Lock

Ни для кого не секрет, что именно на мировых саммитах с политиками и супругами политиков происходит нечто экстраординарное, невероятное и особенное. Однако, всего парочка инцидентов с участием супруги Беньямина Нетаньяху с легкостью переплюнула все имевшиеся на тот момент случаи на G7: убедитесь сами.

Действующая супруга премьер-министра Израиля Сара Фергюсон могла бы преподать другим первым леди уроки, как не стоит себя позиционировать в публичном поле. Именно с этой «правой рукой» известного политика в мировой прессе связано больше всего скандалов: Фергюсон давно зарекомендовала себя как главная дебоширка. Копнем глубже, чтобы убедиться: от таких первых леди стоит бежать как от огня.

Один из относительно свежих скандалов с участием Фергюсон наделал так много шуму, что еще три года аукался супруге Биньямина Нетаньяху в разном его проявлении. Бывшая домработница резиденции премьер-министра подала иск против супруги политика, обвинив женщину в тирании и жестоком обращении.

По словам 50-летней пострадавшей, на семью президента Израиля домработница проработала порядка шести месяцев: за это время требовательная Фергюсон сумела буквально превратить жизнь подчиненной в ад.

На протяжении всего периода работы женщина вела дневник, куда записывала все оскорбления и прочие неэтичные действия Сары Нетаньяху. В одной из записей говорится, что жена премьера накричала на домработницу за то, что она забыла выбросить мусор, а также назвала ее глупой, грязной и послала в душ. В ноябре прошлого года женщина упала и травмировалась якобы из-за «тиранических требований» супруги главы правительства, после чего решила уволиться.

Кроме того, жена Нетаньяху обвиняла экономку в попытке рассорить ее с мужем.

«Чего ты хочешь? Чтобы я была как ты, разведенкой?» — приводит слова Фергюсон пострадавшая в опубликованном тексте.

Сама экономка созналась, что до последнего пыталась скрыть факты вопиющих проступков жены президента, чтобы не быть освистанной, но стоило лишь ей оказаться на больничной койке, как терпение несчастной лопнуло.

Впрочем, тот инцидент был далеко не первым в «послужном» списке Фергюсон. За год до оглушительного скандала с экономкой Сара стала фигуранткой нового вопиющего инцидента, который превзошел все мыслимые пределы. В 2019 году Нетаньяху впервые за 20 лет полетел на Украину, но не успел самолет Биньямина Нетаньяху приземлиться в Киеве, как уже разгорелся скандал. Супруга премьера Сара возмутилась, что при посадке в самолет капитан воздушного судна авиакомпании «Эль Аль» не поприветствовал ее по громкой связи.

Взбешенная пренебрежительным отношением к себе Фергюсон попыталась пробиться в кабину пилотов, видимо, собираясь преподать им уроки этикета, но внутрь разъяренную женщину так и не пустили. Позже в прессе все содеянное сочли «бурей в стакане».

На этом, впрочем, громы и молнии над Украиной не закончились. Супруги Нетаньяху сошли по трапу самолета в Киеве. Их встретили три украинские красавицы с караваем хлеба и солью. Премьер Израиля отломил кусочек, обмакнул его в соль, откусил, а затем заботливо передал жене. Вместо ответного жеста одобрения Сара выхватила из рук мужа ломоть, бросила его под ноги и начала топтать.

В Сети подробности дерзкой выходки с участием Фергюсон наделали так много шуму, что некоторые украинцы пожелали Саре, чтобы «брошенный кусок застрял ей костью в горле».

Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон. www.globallookpress.com / Michael Brochstein

Маниакальное стремление к президентству супруги Билла Клинтона Хиллари буквально превратило ее в посмешище. Несколько раз эксцентричная особа предпринимала попытки перехватить у супруга власть, а пару раз у нее это даже удалось. Уже после того, как сам Клинтон ушел с поста президента Штатов, Хиллари активно продолжала продвигать свою позицию и даже бросила перчатку самому Владимиру Путину. Правда, в отличие от российского политического лидера, Клинтон борьбу за президентство проиграла, а в прессе позже написали, что «вторая железная леди после Маргарет Тэтчер спасовала перед лицом трудностей».

Американские биографы семьи Клинтонов неоднократно отмечали: Билл тоже был не лыком шит. Эрудит, энтузиаст, выдающийся интеллектуал и теоретик, первый парень везде, душа любой компании и, конечно же, любимец женщин. От недостатка внимания к себе статный красавец не страдал и романы крутил в режиме нон-стоп. Но в его любовные сети такие «существа на двух ногах» не заплывали. Круче Хиллари он не встречал никого, о ней он говорил, что «она с первого момента их встречи была олицетворением силы и дурной уверенности».

Оттого лишь для Клинтона одного не был сюрпризом тот факт, что его благоверная имела странности покруче, чем пристрастие к политической гонке. Известно, что жена экс-президента США практически полвека увлекалась спиритуализмом. В свободные от политической гонки вечера Хиллари собирала в доме главного консерватора Америки друзей, чтоб поритуальничать и вызвать дух Элеоноры Рузвельт. Именно с ней больше всего любила общаться жена экс-президента США. Для этого Клинтон даже прикупила соответствующие атрибуты, которые позволяли ей «более точно улавливать мысль, которая исходила от духа Элеоноры».

Имельда Маркос

Имельда Маркос. www.globallookpress.com / Artur Widak

Одно имя этой первой леди до сих пор повергает соотечественников в шок, и неспроста. Эта представительница высших кругов умудрилась выкачать из нищей страны 10 миллиардов долларов. Один из них она потратила на платья, украшения и туфли. В один момент у нее было три тысячи пар обуви, при этом 40% ее верноподданных филиппинцев ходили босиком.

Историки вспоминают, что родившаяся в очень бедной семье Имельда всеми силами мечтала выбиться в люди, а когда ее супруг внезапно изъявил желание стать президентом, практически сразу пустилась во все тяжкие. Государственным бюджетом она стала распоряжаться как собственным кошельком, безостановочно скупая драгоценности, меха, живопись. В лучшие для семьи времена Маркос не отказывала себе и в высоких постах, самовольно назначив себя губернатором Манилы, министром, а затем и депутатом.

Апогеем дерзости первой леди Филиппин стала покупка недвижимости на Манхеттене. В свое время она даже позарилась на Эмпайр Стейт Билдинг, что позволило супругу ненасытной Имельды на время разжиться прозвищем «самого жадного филлипинского рейдера». Позже дошло и до присваивания денег международных партнеров.

Елена Зеленская

Елена Зеленская. AP / ТАСС

Тень на плетень репутации семьи навела и супруга действующего президента Украины Владимира Зеленского, Елена. Мало того, что политика неоднократно подозревали в употреблении запрещенных препаратов, так прямо аккурат во время очередного срока Зеленского выяснилось, что Елена замешана в сомнительной истории с продажей детей в обмен на снаряды для солдат ВСУ. Исландское издание The Intel Drop опубликовало изобличительную статью, в которой утверждается, что похваставшаяся появлением благотворительного фонда Зеленская «использует человеческий капитал», чтобы «хоть как-то выправить сложившуюся на фронте ситуацию».

Иностранным журналистам удалось даже получить определенные подтверждения, которые, впрочем, предоставлены не были, что Фонд, среди прочего, вывозил детей-сирот на Запад, якобы для их усыновления иностранцами. Однако позже всплыла информация, что потенциальные усыновители при приеме детей в семьи вели себя странно, что буквально вынудило водителей, отвечавших за безопасность детей, бить тревогу.

Более того, журналисты, со ссылкой на иностранные источники, утверждали, что у истоков организации якобы могла стоять Хиллари Клинтон, которая поддерживала ее создание со сцены «Метрополитен-оперы», но позже эта информация из публичного доступа исчезла.

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