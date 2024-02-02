Спустя 87 лет: тайна пропавшей летчицы Амелии Эрхарт приблизилась к разгадке

Фото: www.globallookpress.com / Keystone

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История исчезновения легендарного пилота оставалась покрыта мраком с 1937 года, когда ее самолет перестал выходить на связь над Тихим океаном.

Команда исследователей приблизилась к разгадке тайны исчезновения летчицы Амелии Эрхарт. На гидроакустических снимках дна Тихого Океана ученые обнаружили необычный силуэт. Подводные археологи изучили более 13 тысяч квадратных километров подводного пространства и нашли на глубине пяти километров нечто, напоминающее самолет, на котором в 1937 году отправилась в последний путь пилот Амелия Эрхарт.

Издание KP.RU пишет, что таинственный объект обнаружили в 150 километрах от острова Хауленд, на котором должна была посадить воздушное судно легендарная летчица.

Кто такая Амелия Эрхарт?

Для американцев Амелия находится примерно на таком же уровне популярности, как для россиян Валерий Чкалов или Юрий Гагарин. В 1923 году она стала 16-й женщиной в мире, которая получила международную летную лицензию, а всего в 25 лет она установила женский рекорд высоты полета в 4267 метров. В 1928 году она стала первой женщиной в истории, которая пересекла Атлантический океан в роли пассажира, а всего через четыре года она сделала это уже в качестве пилота.

В 30-е годы ХХ века она была настоящей мировой звездой — ее звала на приемы королевская семья Англии, ее встречали овациями во французском сенате, а в США она была популярнее, чем многие политики. Она боролась за права женщин и даже создала собственный бренд одежды.

Последний полет

К 40 годам Амелия начала подумывать о спокойной семейной жизни, однако страсть к полетам не отпускала женщину, и Эрхарт решила завершить свою карьеру последним дерзким рекордом — совершить кругосветное путешествие на самолете. Протяженность маршрута составляла 47 тысяч километров, а первый взлет закончился неудачей — самолет разбился при взлете. Однако летчица не отступила и, починив летательный аппарат, через два месяца вновь отправилась в полет, который стал для нее последним.

Амелии удалось преодолеть 4/5 маршрута, протяженностью 35,5 тысяч километров. Через 21 день полета Эрхарт в последний раз вышла на связь, сообщив, что не видит катер сопровождения, на который она ориентировалась во время полета, и что самолет сносит в сторону. Поисковая операция не принесла никаких результатов — не было найдено даже обломков воздушного судна.

Версии произошедшего

Версий, касательно исчезновения летчицы было множество — от попадания в плен к японцам, до инсценировки крушения, с целью шпионажа в приграничных районах под видом спасательных работ. Строили теории, что сама Амелия якобы была тайно эвакуирована и продолжила жить в США под чужим именем.

Вероятно, правды мы никогда не узнаем, однако новая находка ученых дает шанс пролить хоть частицу света на эту таинственную историю.

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