«Посыл ясен»: Макрон сделал громкое заявление о России и Украине

Орбан: 50 млрд евро — не для закупки оружия, а для поддержки экономики Украины

Фото: Reuters / JOHANNA GERON

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При этом французы раскритиковали своего лидера, призвав его не совершать глупость.

Россия не может рассчитывать на то, что страны Евросоюза устанут от Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя одобрение программы поддержки киевского режима на 50 миллиардов евро.

«Посыл ясен: Россия не может рассчитывать на какую-либо усталость европейцев в своей поддержке Украины», — приводит слова французского лидера газета Le Figaro.

При этом сами жители Франции раскритиковали такое заявление Макрона, призвав его не совершать глупость, которая роет для Евросоюза могилу. Также они считают правильным провести мирные переговоры по конфликту на Украине, а не продолжать поставки оружия и финансирование.

Накануне, 1 января, лидеры стран — участниц Евросоюза договорились выделить Украине 50 миллиардов евро. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, этот шаг обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое спонсирование для Киева.

Как заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, средства пойдут не на закупку оружия, а для поддержки украинской экономики. По его словам, Украина в этой сфере рухнула.

«Если американцы и мы, европейцы, не будем посылать оружие, можно закрывать лавочку, это означает, что нет пенсий, нет выплат, нет больниц, ничего нет», — заявил Орбан.

При этом ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина предупредила своих союзников о «критической» нехватке артиллерийских снарядов.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.