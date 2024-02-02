«Тихоня» или «львица»: как по цвету помады понять, какая девушка в постели

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Оттенок любимого косметического продукта женщины может рассказать о характере девушки и предпочтениях.

Очень многие девушки в повседневной жизни используют макияж, чтобы подчеркнуть свои лучшие черты лица и чувствовать себя красивее и привлекательнее. Конечно, зачастую первым делом в глаза бросаются женские губы. Существует невероятное количество различных помад, с помощью которых порой даже возможно угадать характер дамы. Поможет ли цвет главного продукта для губ определить, какая девушка любовница, рассказала сексолог и психолог Александра Миллер в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Разыгрывая воображение

Сперва, конечно, эксперт отметила, что выразительный и насыщенный красный цвет губной помады обычно ассоциируется со страстью и сексом, с бушующими эмоциями. Многие мужчины, заметив даму с ногтями и губами подобного оттенка, «считывают» ее яркий сексуальный темперамент.

Девушки, предпочитающие красный цвет, часто любят внимание и не прочь в лишний раз обратить его на себя. Однако специалист предупредила, что такая помада идет далеко не всем. Именно поэтому многие представительницы женского пола стараются использовать набирающие популярность особые «проявляющие» косметические продукты, которые усиливают натуральный пигмент губ.

«Я думаю, что здесь играет большую роль даже не цвет помады, а сколько женский темперамент, женское умение преподнести себя в обществе, игра глазами, жестами и так далее», — считает наша собеседница.

Так, по мнению Александры Миллер, не стоит «ограничиваться» лишь цветом продукта. Лучше «замечать» общее поведение и настроение дамы.

Все тона темно-красного и коричневого, определенно, цвета пылкости и влечения, которые вызывают реакцию.

«Это эффектно, естественно, красиво, привлекает внимание. И многие мужчины реагируют очень актвно на красный цвет. Поэтому, безусловно, выбирают в большей степени красные помады женщины с ярким темпераментом», — рассказала специалист.

Мужчины также часто обращают свое внимание на блестящую помаду девушки. Блеск косметического средства, создающий «глянцевый» эффект облизанных губ, иногда играет особую «сексуальную роль» в привлечении партнера, разыгрывая тем самым его воображение.

В тихом омуте?

Как объяснила психолог, пастельные тона цветной помады, на самом деле, могут ничего не значить, также как и яркие и выразительные цвета — определить по косметике, какая женщина любовница, достаточно трудно, возможно лишь высказать свои предположения.

«Пастельный цвет помады может вообще ни о чем не говорить. Только лишь о том, что девушки идут по типажу личности, по типажу цвета волос, цвета кожи», — рассказала Миллер.

Она также заметила, что очень часто спокойные и тихие дамы, которые не любят яркую одежду и косметику, в сексе способны показать себя совершенно с другой, «яркой» стороны. Оказалось, что подобная закономерность уже доказана, и мужчины дают похожую «обратную связь».

Действует это и в «иную сторону» — непримечательный партнер в постели может быть настоящим «мачо». Нередки случаи, когда у мужчин достаточно спокойных профессий, вроде программирования, в сексе имеются особые пикантные предпочтения, например, увлеченность БДСМ. Происходит подобное, считает сексолог, из-за недостатка в жизни эмоций и впечатлений. Сильно сказывается сидячий образ жизни и сложная умственная работа.

«Поэтому далеко не всегда образ человека можно перенести на сексуальную жизнь», — подчеркнула Александра.

Необычные предпочтения

Собеседница 5-tv.ru поделилась, что необычные оттенки помады, такие как черные и фиолетовые, действительно порой говорят о «готическом» сексуальном настроении женщины. Возможно, любительниц подобных темных и мрачных цветов, интересует особый вид тактильной практики связывания — шибари. Также они могут интересоваться и БДСМ.

И все же не стоит забывать о том, что многие современные девушки лишь «отдают дань моде», не преследуя какой-либо цели «заявить о себе». Сейчас достаточно популярны так называемые черные помады, которые на деле не являются такими.

«Я не думаю, что все женщины резко стали любить БДСМ или связывать себя поголовно. Безусловно, то, о чем мы говорим, имеет место быть. Что темные помады, черные, они говорят о ярком, страстном, даже грубом сексе, но, возможно, это всего лишь „дань“ моде», — считает психолог.

Дама на деле может оказаться очень застенчивой и скромной, что разочарует партнера, у которого, скорее всего, изначально сложатся совсем иные мысли и ожидания.

Естественная красота

Конечно, существуют женщины, которые вовсе не пользуются косметикой и губными помадами, предпочитая лишь прозрачный блеск без цвета. Некоторые просто не нуждаются в том, чтобы украшать себя, и для ярких цветов может не подходить типаж.

Кроме того, девушки прекрасно понимают, что большое количество макияжа на лице прибавляет возраст к внешности и визуально старит. Именно поэтому такая женская хитрость в виде «избавления» от «мощных» атрибутов косметики часто спасает от впечатления «лишних лет».

«Поэтому я думаю, что здесь стоит обращать внимание не на цвет помады, а на поведение женщины. То, как она себя ведет, на ее жесты, насколько они плавные. Или насколько они яркие, эмоциональные. Насколько она плавно себя ведет в обществе, насколько она женственна или груба», — рассказала Александра Миллер.

Уверенность в себе

Уверенные в себе девушки, которые как могут, так и не стремятся к использованию макияжа и ярких цветов губной помады, несомненно, отличаются особым поведением и в жизни, и в постели с избранником. Женщины с хорошей самооценкой, заметила психолог, невероятно сексуальны даже в повседневности.

Партнер с такой дамой тоже чувствует себя уверенно. Он не боится ошибиться и не смущается собственных желаний и предпочтений, понимая, что его возлюбленная не против попробовать что-то новое. Такая откровенность невероятно важна в отношениях между партнерами.

Женщины с хорошей самооценкой более раскрепощены в постели, нежели зажатые девушки. Даже в случае чрезмерной самоуверенности спутницы, интим будет намного ярче, эффектнее и интереснее.

«Не нужно забывать, что секс — это игра. Игра с эмоциями, с чувствами, с тактильностью», — заметила специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у женщин за 45 возникает всплеск сексуальной активности.