«Сдохну вам назло»: жуткие детали истории россиянки, которая три года спала с мумией мужа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Siegfried Grassegger; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Чистая случайность придала огласку этой по-настоящему страшной истории.

Жительница Ленинградской области три года спала в одной постели с мумией своего мужа, завернутого в одеяло. Источник 5-tv.ru сообщил, что мужчина неоднократно избивал жену и детей, но в полицию они не шли из-за страха. Как именно он умер и почему об этом стало известно только сейчас, выясняют эксперты.

Жуткая история произошла в деревне Старосиверская Гатчинского района. Многодетная семья жила с телом отца более трех лет. По версии членов семьи, мужчина в ходе ссоры с женой просто замер и упал на пол. Тогда все решили, что он притворяется, завернули в одеяло и перенесли на кровать. Однако тот так и не проснулся.

«Старшая дочь что-то хотела сделать, но мать ей запретила вмешиваться, угрожала, что в детский дом сдаст. Так и жили. Женщина ночевала в спальне вместе с телом мужа», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией.

По некоторым данным, женщина страдает психиатрическим заболеванием и находится на учете в соответствующем учреждении.

Сейчас детей, старшей из которых 17, а младшему — всего восемь лет, изъяли из семьи. Все четверо находятся в районной больнице.

«Один мальчик заболел, все лицо красными и тошнит. Может, на стрессе, может, что-то уже подхватили. Так ребята грустные, плачут. Они не понимают всю ситуацию, которая произошла. Для них это нормально то, что было. Мать и один из мальчиков не разрешали остальным даже говорить о том, что в спальне лежит тело отца, запугивали детским домом и психбольницей», — рассказывает одна из очевидцев событий Ольга (имя изменено — прим. ред.)

Девушка отмечает, что сейчас дом, где жила семья, опечатан, там остались животные, которые без еды и воды могут просто погибнуть.

Что касается образа жизни, который вели взрослые, по мнению Ольги, мужчина был настоящим извергом.

«Все 16 лет мужчина избивал жену и детей, но в полицию женщина не шла, боясь угроз, что тогда супруг точно всех переубивает. Когда все произошло, он заявил детям „Сдохну всем вам назло“ и упал, будто притворялся. А через несколько часов стало ясно, что он мертв. Но звонить никуда не стали, испугавшись, что уже затянули, и могут быть последствия», — говорит Ольга.

По словам Ольги, с каждым годом у многодетной матери рассудок становился все хуже, она запиралась в комнате и подолгу не выходила оттуда. В итоге весь быт лег на плечи старшей дочери, которая спустя время не выдержала, обратилась в полицию и рассказала обо всем.

Сейчас по факту проводится проверка. Как сообщает Следственный отдел по городу Гатчине СУ СК РФ, труп отправлен на экспертизу для выяснения истинных причин смерти, видимых признаков насилия эксперты не обнаружили. На момент смерти мужчине было 46 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, врачи нашли в утробе пожилой женщины мертвого младенца.