Тульское предприятие «Сплав» стало первым обладателем ордена «За доблестный труд»

Фото: Савицкий Вадим / ТАСС

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Награду накануне учредил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива тульского Научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» орденом «За доблестный труд». Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить орденом «За доблестный труд» коллектив акционерного общества «Научно-производственное объединение «Сплав» имени А. Н. Ганичева», — говорится в указе.

Отмечается, что награда присваивается за выдающиеся услуги в укреплении и развитии научного оборонного потенциала России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин учредил орден «За доблестный труд». Награда присваивается, в том числе, за большие заслуги в трудовой деятельности и высокопроизводительный труд.