Надвигается угроза: Иран разрабатывает ответные меры на фоне открытого конфликта с США

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Army Office

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Западные политики рассматривают возможность расширить зону своего влияния после атаки на свою базу. Чем ответят в Иране?

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал избегать прямого вооруженного столкновения с США на фоне событий с атакой на американскую военную базу на северо-востоке Иордании. Так в стране решили отреагировать на возможные ответные меры Запада, а заодно минимизировать возможную угрозу со стороны Белого дома.

По информации журналистов газеты The New York Times, в США пришли в ярость после того, как база подверглась вооруженному нападению. Число раненых превысило 40 человек, в результате атаки беспилотника погибли три американских военнослужащих. В Белом доме тут же согласовали удары по иранским объектам в Ираке и Сирии: правительство США пообещало, что ответные меры будут кардинальными.

В свою очередь, в Иране всерьез опасаются опрометчивых действий американской армии. Чтобы минимизировать масштаб возможных потерь, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал избегать прямого вооруженного столкновения с США.

«Высший совет национальной безопасности Ирана провел на этой неделе экстренное заседание, сильно обеспокоенный тем, что США могут принять ответные меры», — указывается в материале.

При этом, как отмечает издание, несмотря на приказ недопущения эскалации с Вашингтоном, Хаменеи призвал Тегеран перейти в состояние полной боевой готовности на случай, если США решит нанесли ответный удар.

Ранее 5-tv.ru писал, что США готовятся провести тайную операцию против Ирана.