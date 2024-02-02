Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency / Ukrainian Pre

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Боевики Киева вот уже не первый месяц терпят оглушительный крах. На что готовы пойти на Украине, чтобы спастись от полного провала?

Отсутствие перспектив в рядах украинской армии вынудило главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного признать поражение. Детали тайного разговора рассекретили зарубежные СМИ.

По информации источника газеты The Washington Post (WP), приближенного к высшему кругу президента Украины Владимира Зеленского, Залужный открыто доложил ему об отсутствии перспектив армии в украинском конфликте: дни боевиков сочтены, российские бойцы готовятся стереть преступников с лица земли, отмечают корреспонденты.

По итогам деловой беседы Зеленский, по предварительной информации, уведомил Залужного о возможном увольнении по итогу провальной украинской кампании. Главнокомандующий, в свою очередь, подчеркнул, что его преемник окажется в сложной ситуации, которая практически полностью исключает улучшение ситуации для ВСУ.

«Украина должна подготовиться к потерям, которые, как ожидается, будут сопоставимы с прошлогодними», — передает WP содержание заявления Залужного украинскому президенту.

По словам источника в высшем окружении, Зеленский все еще слепо верит, что смена руководства армии поможет ему изменить тупиковую ситуацию, сложившуюся на фронте за последние полтора года. Мировые аналитики, впрочем, утверждают: Киеву остались считанные месяцы до окончательной капитулляции.

Ранее 5-tv.ru писал, кто может стать возможным преемником Зеленского.