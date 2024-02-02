Не в магазины? Куда в России направили импортные яйца

Фото: Колядин Павел / ТАСС

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Эксперты отмечают, что сейчас наблюдается снижение розничных цен на продукт.

Импортные яйца не попали в торговые сети, в основном их направили на переработку. Об этом сообщают «Известия».

«Импорт, безусловно, дает дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, оно в основном направляется на переработку. Кроме того, продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учетом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских даже при нулевой пошлине», — отметил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

Данная продукция часто используется на производстве или для изготовления кондитерских и других товаров, говорится в материале. Эксперты отмечают, что сейчас наблюдается снижение розничных цен — это признак того, что найдено равновесие спроса и предложения, ситуация стабилизируется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на куриные яйца взяли под контроль в 17 российских регионах. Там поставщики и продавцы заключили специальные соглашения и договорились зафиксировать максимальную стоимость или ограничить наценки.

Главное условие — чтобы при формировании цены не учитывать периоды ажиотажного спроса. И кое-где подобные меры даже привели к снижению цен на яйца, отметили в ФАС.