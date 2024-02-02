Игры Залужного: как США хотят завершить конфликт на Украине

Фото: Reuters / ALINA SMUTKO

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Какие тайные цели преследует главком ВСУ?

Стратегия окончания конфликта на Украине обсуждается в США в настоящее время. Об этом в блоге заявил американский журналист Сеймур Херш.

Белый дом также пытается согласовать финансовый план для страны, уточнил он. Недавние заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на поля боя для боевиков не были согласованы с президентом Владимиром Зеленским, добавил Херш.

При этом в Пентагоне, пишет журналист, некоторые чиновники восприняли слова Залужного как начало неминуемого процесса к миру.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Залужный начал готовить украинцев к худшему из-за ВСУ.