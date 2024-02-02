В Аргентине задержали россиянина по запросу властей Украины

Фото: www.globallookpress.com / Telam

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Что известно об этой ситуации на данный момент?

Полиция Аргентины произвела задержание гражданина России по запросу Украины. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова.

«Посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о том, что 30 января по запросу Интерпола Украины был задержан российский гражданин И. И. Чуркин», — цитирует дипломата РИА Новости.

Выдавать ли мужчину Украине, решит суд, заседание которого состоится в ближайшие 45 дней. Суть претензии украинских властей не раскрывается, по информации Пустоваловой, Чуркин приехал в Аргентину со своей семьей с туристическими целями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британская полиция задержала экс-замглавы бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в его же доме.

По данным СМИ, его подозревают в отмывании денег, а также якобы обходе санкций. Так, 20 февраля в лондонском суде пройдет предварительное слушание по его делу.