Подоляк заявил о негативном осадке после провала контрнаступления ВСУ

Фото: Reuters / STRINGER

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О провалах боевиков говорят даже официальные лица Незалежной.

После провала контрнаступления ВСУ остался «негативный осадок». Об этом «24 каналу» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство», — сказал он.

Тактика ВСУ должна меняться, считает чиновник. В зависимости от количества оружия у боевиков необходимо регулировать оперативно-тактические решения, подчеркнул Подоляк.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерий Залужный начал готовить украинцев к худшему из-за ВСУ.