На Украине заявили о просьбе к России после крушения Ил-76

Фото: AP/TASS / ТАСС

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Чего хотят добиться власти Незалежной?

Украина просила Россию передать тела военнопленных, погибших после крушения Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи (Россией — Прим. ред.) тел», — сказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он утверждает, что Россия якобы до сих пор не предоставила ответ. Официально факт обращения российской стороной не подтвержден.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета, которой сбили Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, произведена на американском заводе. К такому выводу пришел Следственный комитет после изучения фрагментов, найденных на месте происшествия.

С помощью генетической экспертизы установлены также личности всех погибших. На борту сбитого Ил-76 были именно те 65 военнопленных, что и в списках на обмен.