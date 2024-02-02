В прошлый раз был провал: Британия запустит баллистическую ракету в Атлантике впервые с 2016-го

Sun: британские ВМС готовятся к первому с 2016-го испытанию МБР в Атлантике

Фото: www.globallookpress.com / Chief Petty Officer David Holmes

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Пуск, как отмечается, будет произведен с атомной подводной лодки Vanguard.

ВМС Великобритании готовятся впервые с 2016 года провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Trident 2. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

Пуск, как отмечается, будет произведен с атомной подводной лодки Vanguard в Атлантическом океане. Она после многолетнего ремонта готовится вновь стать частью британского флота.

Ожидается, что подлодка запустит ракету без боевой части, находясь в 90 километрах от восточного побережья США. Снаряд должен упасть в море между Западной Африкой и Бразилией.

Прошлый запуск Trident 2 с борта британской подлодки в 2016-м окончился неудачей. Ракета должна была пролететь от побережья Флориды до цели около острова Вознесения, но опасно отклонилась от курса и автоматически самоуничтожилась.

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