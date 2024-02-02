Россиянка четыре года спала с мумией своего мужа

В Ленобласти многодетная мать четыре года спала с мумией своего супруга

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА

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Женщина давно находится под наблюдением у психиатра.

Многодетная мать из деревни Старосиверская Гатчинского района четыре года жила и спала с мумией своего мужа. Как стало известно 78.ru, в квартире в тот самый период проживали четверо детей.

Оказалось, что конфликт в семье случился в 2020 году. Тогда супруги сильно поссорились.

Мужчина в гневе сказал, что больше не может так жить и упал на пол. Супруга не придала этому значения — она положила того на кровать и стала ждать, когда тот очнется.

Но время шло, а мужчина не приходил в себя. Неладное заподозрили дети, обратились к маме, но она пресекла все разговоры.

В результате труп лежал в спальне супруги замотанным в одеяло на протяжении почти четырех лет. Женщина не обращала на это внимания и спала с телом в одной кровати.

Выяснилось также, что женщина давно уже находится под наблюдением у психиатра. У нее генетическая предрасположенность к шизофрении.

Правоохранители начали проверку по факту инцидента. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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