Путин открыл новые кампусы в регионах России. Главное

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Главная задача — обеспечить комфортные и технологичные условия для талантливой молодежи.

Современные кампусы сразу в нескольких вузах открыли в российских регионах. Новые учебные корпусы, общежития и лаборатории возведены, в том числе, в Москве, Татарстане, Югре, и других регионах — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий расскажет.

Перед президентом Владимиром Путиным не план нового города, хотя близко к этому. Так будет расширяться крупнейший не только в стране, но и мире строительный университет МГСУ — его ректор очерчивает сроки.

«Реализация проекта планируется в два этапа: в период с 2024-го до 2035 года на существующей территории университета и прилегающих смежных участках планируется строительство блока А и блока Б образовательно-научного кластера. Площадь каждого — чуть более 35 тысяч квадратных метров», — рассказал ректор МГСУ Павел Акимов.

Сразу после осмотра макета Путин проводит совещание по комплексному развитию университетов — тоже на выставке «Россия». Что символично, ведь достижения прошлых лет нужно приумножать. Главная задача — обеспечить комфортные и технологичные условия для талантливой молодежи.

«У нас, по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетия число молодых людей будет постоянно расти, и очень скоро ребята, которым сегодня 10–12 лет, придут учиться в техникумы и вузы. И, конечно, мы должны уже сейчас, сегодня работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для самореализации, для успешного карьерного и жизненного роста, для того чтобы они стали настоящими профессионалами в своем деле и получили надежные ценностные, нравственные ориентиры. Это без всякого преувеличения — задача стратегического общенационального уровня», — сказал Путин.

Для роста духовного требуется прочная материальная база. Президент по видеосвязи участвует в открытии новых учебных корпусов, общежитий, лабораторий. Один из ведущих технических вузов страны, МГТУ имени Баумана, расширяет свои научные возможности.

«Сегодня мы открываем два корпуса. Первый — это исследовательский центр, который будет ракетно-космическими технологиями заниматься. Это многофункциональный библиотечный корпус», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в плане — 14 новых зданий общей площадью почти 200 тысяч квадратных метров. Темп задан приличный. 1 сентября новые корпуса должны принять студентов, которые уже успели оценить и масштаб проекта, и удобное расположение.

«Очень круто совмещать, знаете, непростую учебу в Бауманке и студенческую жизнь. То пошел научное открытие сделал, то собрался с ребятами попеть песни под гитару», — отметил председатель студенческого совета МГТУ им. Баумана Павел Орлов.

«Всем, кто придет сюда, уверен, все понравится. И все воспользуются самым наилучшим образом теми возможностями, которые предоставляются новой инфраструктурой», — выразил уверенность Путин.

Одной Москвой дело, конечно, не ограничивается. В Татарстане Альметьевский нефтяной институт получил в свое распоряжение уникальный комплекс — одновременно научно-исследовательский и учебный центры, который позволит под практическим углом изучать черное золото. Внутри — 60 лабораторий, 72 учебные аудитории.

«Это позволило нам, в первую очередь, привлечь ведущих преподавателей и лучших научных сотрудников, мотивированных абитуриентов из 36 субъектов России и девяти стран мира, что дает качественно новые результаты подготовки кадров», — рассказал ректор Альметьевского государственного нефтяного института Александр Дьяконов.

Татарстан активно вкладывается в образование, да так, что его главе Рустаму Минниханову не терпелось поделиться результатами.

«Уважаемый Владимир Владимирович. Это я, здравствуйте, добрый день. Задача, которую поставили по обеспечению технологического суверенитета нашей страны, мы решаем вместе с Министерством науки и высшего образования России и нашими индустриальными партнерами. В частности, за последние два года в республике созданы и успешно работают шесть передовых инженерных школ», — рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов.

По видеосвязи президент поучаствовал в открытии новых корпусов еще в Уфе и Когалыме. Задача развития университетов — общенационального масштаба. Всего до 2030 года в России будет создана целая сеть из 25 кампусов мирового уровня.