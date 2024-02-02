Выступление Путина на съезде «Движение первых». Главное

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Какие темы затронул глава государства?

Самые амбициозные школьники и студенты собрались в Москве на ВДНХ. Чтобы встретиться с ними, на выставку «Россия» приехал президент, именно он был инициатором создания молодежного «Движения первых».

Владимиру Путину показали несколько павильонов, с которыми напрямую связано цифровое развитие нашей страны и в некоторых из них глава государства оставил важные послания — корреспондент «Известий» Виктор Синеок покажет.

На стенде VK выставки «Россия» так принято: гости должны поделиться эмоциями. Кандидата в президенты РФ, действующего главу государства попросили расписаться на символе соцсети — собаке: Путин дорисовал ей нос и, кажется, усы, он так видит.

И свобода выражения — один из главных принципов развития платформы. VK Fest — крупнейший молодежный музыкальный фестиваль, VK Видео — крупнейшая музыкальная платформа в стране с ежемесячной аудиторией в 68 миллионов человек.

Воспитанию молодых людей VK уделяет большое внимание, а еще готовит IT-специалистов сызмальства.

«Часто слышу, что российские программисты — лучшие в мире, и хочу стать частью их внешнего мира», — сказал школьник.

— Сколько лет ты уже занимаешься, принимаешь участие в конкурсах, олимпиадах? — спросил Путин.

— С седьмого класса, ­– ответил юноша.

После этого президент продолжил изучать виртуальный мир соцсетей и искусственного интеллекта. Следующим был выставочный стенд «Сбера».

Путин «дал пять» каждому из встречающих, после чего разрешил нейросети написать свой портрет. А потом посмотрел на детские работы оформления банковских карт.

— У наших наставников есть замечательный девиз: делать не вместо детей, а вместе с детьми, — рассказала девушка.

— Хороший девиз, — отметил Владимир Путин.

Часть рабочего дня президент посвятил общению с самыми младшими представителями активной молодежи. Закрытие съезда «Движения первых» стало конечной точкой.

Второй съезд подошел к концу, важно закрыть торжественно и с песней, каждый увезет домой свое. Валерия Трегубова из Сургута — футболку с автографами почти всех, с кем удалось познакомиться. После съемки наши журналисты оставили свой.

«Я собирала подписи, чтобы запомнить все моменты на этом съезде», — рассказала Валерия.

Этой молодой энергии поддаешься как-то незаметно и сразу. Вот и официальные лица принимают участие в конкурсах. Владимир Путин появился на сцене в тот момент, когда публика была уже раскачана максимально.

Это, пожалуй, одно из самых бурных приветствий, которым встречали когда-либо кандидата в президенты РФ, действующего главу государства. Оно и понятно — в зале люди молодые, энергичные. И то, что они успели сделать за короткий срок, что существует «Движение первых», — Путина впечатлило.

«Два миллиона посадили деревьев ко Дню народного единства, три миллиона писем направили нашим бойцам на передовую, людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы Родины в рамках специальной военной операции. 400 тысяч — около этого — книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и Новороссию. Это все совершенно конкретные, абсолютно осязаемые вещи», — заметил Путин.

Три тысячи человек приехали в Москву на второй по счету съезд. Гораздо меньше участников попали в зал церемонии.

В следующий раз помещения для встречи надо будет подбирать побольше. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал «Известиям», какими темпами движение растет.

— Почти пять миллионов.

— А есть какие-то планы, сколько будет?

— Нет, никаких планов по численности не может быть. А зачем? Само движение зародилось благодаря идее ребят. Не дай бог у взрослых будут какие-то планы по численности, — отметил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

«Первые», уже исходя из названия, — те, кто решают и делают все сами. Даже на сцене неожиданно начинают исполнять гимн России. Зал подхватывает. Путин тоже.

Чтобы прозвучали все голоса, Путин по очереди подносил микрофон тем, кто стоял на сцене. Яркий финальный аккорд, который всем в этом зале запомнится надолго.