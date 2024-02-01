«Выразиться предельно ясно»: Остин признал неправоту из-за тайной госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

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Министр обороны США извинился перед американцами.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что было неправильно скрывать информацию о состоянии своего здоровья от руководства США.

«Я хочу выразиться предельно ясно. Мы подошли к этому вопросу неправильно. Я подошел к этому неправильно, я должен был сообщить президенту о своем онкологическом диагнозе», — сказал Остин на пресс-конференции.

Министр также отметил, что должен был сообщить о серьезном диагнозе своей команде и американцам. Остин извинился перед коллегами и гражданами США.

В начале января сообщалось, что Остин перенес операцию по лечению рака простаты. Уточнялось, что глава Пентагона был госпитализирован 1 января из-за инфекции мочевыводящих путей.

Она возникла после хирургического вмешательства при раке простаты. При госпитализации Остин жаловался на боль в брюшной полости и ноге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Остин вернулся на работу после лечения рака простаты.