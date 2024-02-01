В Дагестане раскрыли личность подозреваемого в убийстве бойца MMA Мутаева

Фото: Depositphotos / maxpro

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Со спортсменом жестоко расправились прямо возле его дома.

В убийстве бойца смешанных единоборств Мухаммада (Магомедрасула) Мутаева подозревается уроженец Кумторкалинского района Надырхан Кадирханов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Дагестану.

«Сотрудниками УУР МВД Дагестана принимаются меры к задержанию 18-летнего уроженца Кумторкалинского района Кадирханова Надырхана Газиявовича, подозреваемого в убийстве», — говорится в сообщении.

Мутаев был убит поздно вечером 31 января возле своего дома в центре Махачкалы. В тот момент он возвращался после очередной тренировки.

Неизвестный подкараулил его у подъезда и расстрелял в упор, выпустив восемь пуль — одна попала спортсмену в голову. После убийца скрылся, оставив истекающего кровью бойца на асфальте.

По данным источника 5-tv.ru, стрелявший покинул место преступления на серой «Ладе». Скорую и полицию вызвали жители дома, которые услышали выстрелы.

Несмотря на тяжелые ранения, Мутаев дожил до приезда скорой помощи и скончался на руках у медиков уже в карете. Врачи не смогли ему помочь из-за сильной кровопотери.

Возбуждено уголовное дело, расследование которого под свой контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

При этом это не первое покушение на Мутаева. Летом прошлого года в него уже стреляли — тогда пули пролетели мимо спортсмена, а он сам достал пистолет и начал отстреливаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал главное об убийстве бойца ММА Мутаева в Дагестане.