Пашинян счел невозможным продолжение военного сотрудничества с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Останется ли Армения в составе ОДКБ?

Армения не может продолжать отношения с Россией в военной сфере. Об этом Общественному радио Армении заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Нам нужно понять, с кем мы реально можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения. Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95–97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», — сказал политик.

Необходимо изменить концепцию развития армии, чтобы включить в нее конкретные договоренности, добавил он. Также Армения должна понимать, останется ли она в составе ОДКБ, подчеркнул Пашинян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин высказался об отношениях России и Армении. Он отметил, что непростые внутренние процессы, которые сейчас протекают в соседней стране, прежде всего связаны с завершением регионального конфликта.