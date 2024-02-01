Идут переговоры: появились кадры с места захвата заложников в Турции

Силовики оцепили участок вокруг завода в Турции на месте захвата заложников

Фото, видео: 5-tv.ru

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Спецназ еще не начал операцию по освобождению людей.

Турецкие правоохранители оцепили участок вокруг завода Procter & Gamble в пригороде Стамбула. Именно там вооруженный мужчина захватил заложников.

Корреспондент «Известий» передает с места событий, что вокруг завода работу ведут правоохранители и врачи. Около места происшествия также собрались журналисты.

Спецназ еще не начал операцию по освобождению заложников. Пока что с преступником пытаются вести переговоры.

В пригороде Стамбула Коджаэли на завод Procter & Gamble ворвался неизвестный мужчина, вооруженный пистолетом. Он взял в заложники людей на фабрике в знак протеста против нападений Израиля на сектор Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вооруженный мужчина захватил заложников в Германии.