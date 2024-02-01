«Пустует просто так»: Хайдаров объяснил, почему ликвидировал свою клинику

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Что происходит в жизни пластического хирурга?

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров закрыл свою клинику ООО «Русская медицина». Связано ли это с недавней чередой скандалов, врач объяснил изданию Газета.ру.

Хайдаров отметил, что открыл это юридическое лицо несколько лет назад, чтобы создать медицинский центр для реабилитации или запускать там БАДы. Однако никакой деятельности там не начиналось — в итоге он открыл другую клинику с иным юридическим адресом, поэтому и решил закрыть эту.

«Оно пустует просто так, постоянно из банка звонят, спрашивают, предлагают счета открыть. Там никакой деятельности не начиналось, просто открыли компанию с одним партнером, но так и не перешли к действиям, вошли в партнерство с другим человеком касаемо компании „Ай Кью Пластик“. Занимаемся изо всех сил сейчас развитием клиники», — объясняет звездный врач.

Хайдаров признается, что с обвинениями клиентов в некачественных услугах это никак не связано. Просто появился другой проект — и прошлый стал неактуален.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хайдаров рассказал о трендах в пластических операциях в 2024-м.