МИД призвал судить артистов за поддержку Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Что заявили во внешнеполитическом ведомстве?

Тех, кто поддерживает и финансирует Украину, необходимо судить. Об этом ТАСС заявили в МИД России.

«Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить», — указали в дипведомстве.

Таким образом министерство прокомментировало сообщение американского агентства Bloomberg от 1 февраля. В материале говорилось о том, что МИД якобы приказал своим дипломатам за рубежом «преследовать выступающих в поддержку Украины российских знаменитостей».

Ранее 5-tv.ru писал, что консул Израиля договорился с иммиграционными органами Таиланда о депортации в еврейское государство членов рок-группы «Би-2». Музыканты были задержаны на Пхукете 25 января после проведения концерта без разрешения на работу.