«Ждем приезда»: как развлекается вдова Юдашкина с семьей

Марина Юдашкина рассказала, что построила ледяную горку для семьи

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Жизнь на смерти любимого не заканчивается.

Вдова модельера Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина — показала, как проводит время с близкими. Об этом сообщает издание dni.ru.

Ее дочь Галина сейчас руководит Домом моды отца. Также она подарила родителям трех внуков.

Дети стали утешением для Юдашкиной после ухода мужа из жизни. Она проводит с ними много времени: например, недавно даже залила для них ледяную горку, на которой семья весело покаталась.

«Построили ледяную горку для внуков и пока ждем их приезда, я решила испытать горку, вспомним детство!» — отметила вдова в личном блоге.

Счастливые моменты помогают Юдашкиной отвлекаться от горя. Близкие помогают друг другу жить в счастье и радоваться мелочам.

Ранее 5-tv.ru писал об истории любви Юдашкиных.