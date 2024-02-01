«Ждем приезда»: как развлекается вдова Юдашкина с семьей
Марина Юдашкина рассказала, что построила ледяную горку для семьи
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
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Жизнь на смерти любимого не заканчивается.
Вдова модельера Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина — показала, как проводит время с близкими. Об этом сообщает издание dni.ru.
Ее дочь Галина сейчас руководит Домом моды отца. Также она подарила родителям трех внуков.
Дети стали утешением для Юдашкиной после ухода мужа из жизни. Она проводит с ними много времени: например, недавно даже залила для них ледяную горку, на которой семья весело покаталась.
«Построили ледяную горку для внуков и пока ждем их приезда, я решила испытать горку, вспомним детство!» — отметила вдова в личном блоге.
Счастливые моменты помогают Юдашкиной отвлекаться от горя. Близкие помогают друг другу жить в счастье и радоваться мелочам.
Ранее 5-tv.ru писал об истории любви Юдашкиных.