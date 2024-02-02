«Месяц благородного человека»: китайский гороскоп на февраль 2024 года

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Второй месяц в году — это прекрасное время для желаний. К чему следует присмотреться?

5-tv.ru публикует прогноз на февраль 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Февраль открывает год зеленого дракона, вместе с началом этого месяца устанавливаются новые энергии, которых мы так ждали!

Основная линия этих энергий связана с семьей. От того, что происходит внутри нашего дома зависит и то что будет вовне. Поэтому постарайтесь сосредоточить все свои мысли и действия на своем доме, на своих домашних, на своей семье и том что происходит внутри вашего дома.

Февраль или месяц огненного тигра по китайскому календарю несет в себе яркость, энергию, оптимизм, внутреннюю силу, надежду. Также, поскольку месяц относится к классу путешествующих звезд, он дарит мощный импульс к смене декораций и перемещениям. Будьте готовы, что события могут развиваться весьма динамично и важно извлечь из них верный опыт.

Ну и конечно китайский новый год 10 февраля! Лунный новый год! Прекрасное время чтобы загадать желание и спланировать то, каким будет ваш год. Можно проделать практику: запишите свои мысли о том каким бы вы хотели сделать свой год зеленого дракона и сохраните. В конце года можно прочитать и посмотреть, насколько вы были близки к исполнению мечтаний.

Февраль, месяц огненного тигра, к сожалению, будет изобиловать днями без богатства. Сразу четыре дня, на которые не следует планировать важных покупок, финансовых движений, трат, договоров и документов, связанных напрямую с финансами. Это 2, 4, 10 и 11 февраля!

Дни болезней в феврале тоже довольно обильны — 7, 8, 19, 20, 21. На эти даты не нужно планировать никаких вмешательств врачей, плановых операций, важных для вас визитов на медицинскую тему, поскольку есть риск схватить неверный диагноз или просто получить негативное настроение.

Февраль начинается с очень слабых энергий — 3 и 4 февраля это сложные энергетически дни, на которые лучше всего подойдет только отдых, поскольку 3 февраля это завершение года кролика, и завершается он кислым вымученным аккордом — днем разрушителя. А 4 февраля это начало года дракона, и он тоже начинается с разрушителя, дня каменной собаки. Поэтому в такие дни лучше всего отдыхать, и новых дел точно не планировать.

Для тех, кто родился в день металла инь это будет месяц благородного человек. Посмотрите день своего рождения по калькулятору бацзы. Эта прекрасная звезда дает поддержку в делах и шанс встретить помощника или подсказчика в решении ваших вопросов.

Завершается февраль тоже не слишком симпатично — сразу два дня потери приходятся на 26 и 27 февраля, эти дни лучше сделать выходными, поскольку все дела в эти дни рискуют оказаться потерей времени.

Никаких инициатив, импульсивных покупок, важных разговоров, знакомств лучше на эти дни не намечать. А еще лучше — провести их в спокойной, комфортной для вас обстановке за каким-то любимым делом, которое вы в другой период будете считать потерей времени.

Одна потеря и другая — они складываются и получается гармоничный день. День для дел, которые вы давно откладывали.

Желаю вам успешного месяц огненного тигра! Пусть его огонь подарит новую надежду и радость!

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