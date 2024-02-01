Фото, видео: 5-tv.ru

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Было ликвидировано около 70 националистов, а позиции оставили еще чуть более 30.

Появились кадры прорыва штурмовиками бригады «Ветераны» обороны ВСУ в Авдеевке. Они работают по укрепрайонам боевиков, окружающим Авдеевскую промзону.

Солдаты делятся, что работать им приходится в суровых условиях, но им не привыкать. Это представляет собой битву характеров, подчеркнул один из бойцов.

Штурмовики вместе с танкистами зачистили все укрепрайоны в районе промзоны. Было ликвидировано около 70 националистов, а позиции оставили еще чуть более 30.

Последние отошли в дома и лесополосу, находящиеся около квартала. В настоящее время бойцы армии России выбивают противника оттуда.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные ведут наступление в районе села Опорное.