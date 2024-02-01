Это реально? Как Ефремову выйти из колонии по УДО в этом году

Фото: Зиновская Ольга / ТАСС

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И что происходит со знаменитостью сейчас?

Актер Михаил Ефремов отбывает срок в ИК № 4 с ноября 2020-го. Артист в пьяном состоянии врезался во встречный автомобиль, водитель которого в результате скончался.

Ефремову за смертельное ДТП дали семь с половиной лет колонии. Весной 2024 года актер сможет просить об условно-досрочном освобождении, сообщает издание KP.RU.

Еще год назад жена артиста Софья Кругликова сообщила об этой возможности. В соответствии с пунктом «б» части 3 статьи 79 УК РФ «Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания» может быть применено после фактического отбытия осужденным не менее половины срока, назначенного за тяжкое преступление.

Учитывая домашний арест (с июня 2020-го), в марте 2024 года Ефремов может просить об УДО. Юристы считают, что перспективы у актера хорошие.

Он дисциплину не нарушает и участвует в общественной жизни колонии. Если же суд посчитает, что тот не исправился, то он может отказать в прошении.

У близких и коллег актера большие надежды на УДО. Срок рассмотрения ходатайства, как отмечается, составляет месяц.

Однако процесс может и затянуться. Коллега и актер Ефремова Иван Охлобыстин рассказал, что очень надеется увидеть друга к лету.

«Михаил достаточно пострадал, он сам по себе человек очень совестливый и худшее наказание для него — его собственные терзания. Конечно, совершенное преступление требовало определенного наказания. Но у Михаила до этого уже были проблемы со здоровьем. Плюс там меловая вода и сейчас у Миши вывалились нижние зубы, а сделать их на месте невозможно, потому что нужны импланты», — переживает он.

В колонии Ефремов, как отмечается, трудится прилежно. Он вставляет молнии в одежду, а в свободное время занимается художественной самодеятельностью. Друзья считают, что своим поведением тот доказал, что не нуждается в полном отбывании срока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Охлобыстин рассказал о состоянии Ефремова.