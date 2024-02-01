Подробности, мотив, подозреваемый: главное об убийстве бойца ММА Мутаева в Дагестане

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Жестокая расправа произошла возле дома спортсмена в Махачкале. Что известно о преступлении?

В Дагестане ищут убийцу бойца смешанных единоборств Мухаммада (Магомедрасула) Мутаева, который был застрелен возле собственного дома вечером 31 января. Детали громкой расправы и основные версии по делу — в материале 5-tv.ru.

Кем был боец ММА Мухаммада Мутаев

Мухаммад (Магомедрасул) Мутаев — 21-летний воспитанник спортивной школы Абдулманапа Нурмагомедова, отца бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен начинал свой путь в вольной борьбе, став в 2022-м вице-чемпионом международного турнира памяти Али Алиева в весе до 97 килограмм.

«Мне всего лишь 20 лет, а я уже творю историю. Новый волк на районе! Вы не выдержите этот темп, эту борьбу!» — говорил боец изданию «Спорт-экспресс».

В 2023-м он сконцентрировался на смешанных единоборствах и подписал контракт с промоушеном AMC Fight Nights, в рамках сотрудничество с которы успел провести свой единственный бой. Поединок с Эльгуном Ясибовым прошел 23 ноября, победа единогласным решением судей была отдана Мутаеву.

Мутаев, кажется, вообще не сомневался в своей победе и очень уверенно вел себя еще во время церемонии взвешивания. Более того, он толкнул оппонента, а затем взял в руки микрофон и обещал, что «убьет его и снесет ему башку».

Агрессивная реплика не осталась без внимания.

«Как в школе имени Абдулманапа реагируют на мое поведение? Мне звонили сверху, чуть поругали, объяснили…» — рассказывал после Мутаев.

Победа принесла Мутаеву не только славу, но и поклонников. Пользователи Сети почти единогласно называли его следующей звездой ММА.

«Еще побьет рекорд Хабиба по тейкдаунам»;

«Супер-находка для FNG»;

«Честно говоря, там даже на битве взглядов было понятно, что соперник до боя проиграл», — писали фанаты единоборств в социальных сетях.

Следующий бой был запланирован в Москве на февраль этого года. Соперником россиянина должен был стать иранец Кейван Резае Далини. Также, по мнению спортивных экспертов, в скором времени он мог запросто претендовать на чемпионство в Fight Nights.

Молодого подающего надежды спортсмена считали не только перспективным, но и весьма эпатажным, хотя бы потому, что не так давно он сменил имя и стал Мухаммадом, хотя многие привыкли к нему и продолжали называть Магомедом. Почему именно он это сделал, молодой человек не распространялся.

Также немного известно о его личной жизни. Боец был не слишком активен в социальных сетях.

«Ты будешь мной гордиться, отец», — написал Мухаммад на своей странице во «ВКонтакте» много лет назад.

Убийство бойца ММА Мухаммада Мутаева 5-tv.ru

Мухаммад Мутаев был убит поздно вечером 31 января возле своего дома по улице Гапцахской в центре Махачкалы, когда возвращался после очередной тренировки. Неизвестный подкараулил его у подъезда и расстрелял в упор, выпустив восемь пуль, одна попала спортсмену в голову. После убийца скрылся, оставив истекающего кровью бойца на асфальте. По данным источника 5-tv.ru, стрелявший покинул место преступления на серой «Ладе».

Скорую и полицию вызвали жители дома, которые услышали выстрелы. Несмотря на тяжелые ранения, Мутаев дожил до приезда скорой помощи и скончался на руках у медиков уже в карете. Сообщается, что врачи не смогли ему помочь из-за сильной кровопотери.

Стоит отметить, что это не первое покушение на Мухаммада. Летом прошлого года в него уже стреляли. Тогда пули пролетели мимо спортсмена, а он сам достал пистолет и начал отстреливаться. Что именно послужило причиной конфликта, так и осталось нераскрытым.

Возможный мотив убийства бойца ММА Мухаммада Мутаева

По факту убийства Мухаммада Мутаева было возбуждено уголовное дело, расследование которого под свой контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он ждет доклад от руководителя регионального СУ СКР Дмитрия Беляева.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия). Устанавливается лицо, причастное к преступлению», — говорится в официальном Telegram-канале Следкома.

Личность подозреваемого в убийстве бойца уже установлена — это 18-летний молодой человек по имени Надырхан из села дагестанского Коркмаскалы. Его объявили в розыск, ведутся поиски. В доме юноши провели обыски, в городе объявлен план «Перехват».

«Личность подозреваемого установлена, полицией принимаются меры к задержанию», — сообщает пресс-служба регионального МВД.

Основная версия правоохранителей — месть. Известно, что некоторое время назад у Мутаева был конфликт с подозреваемым, в котором тот серьезно пострадал: спортсмен с друзьями якобы избили юношу, унизили и облили его зеленкой.

А, как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Дагестана, причиной конфликта могла стать личная неприязнь.

«По предварительной информации, Мутаев был шумным соседом, нагрубил то ли матери, то ли сестре подозреваемого. Он пытался угомонить спортсмена, в ответ тот его избил. Подозреваемый мог затаить обиду и отомстить», — передает информационное агентство.

По другой версии, это подозреваемый нелестно отзывался об отце бойца и сам спровоцировал конфликт.

Реакция на убийство бойца ММА Мухаммада Мутаева

Спортивное сообщество отреагировало на гибель Мухаммада Мутаева, назвав это ужасной трагедией и потерей для ММА.

«Ужасная трагедия! С глубоким сожалением сообщаем о преждевременном уходе из жизни молодого и перспективного атлета Мухаммада Мутаева! За свои 20 лет Мухаммад успел оставить яркий след в мире единоборств, его светлый образ навсегда останется в наших сердцах. Соболезнуем семье и близким!» — прокомментировал случившееся промоушен AMC Fight Nights в своем официальном Telegram-канале.

А президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в беседе с «Матч ТВ», говоря о трагедии, вспомнил покойного Абдулманапа Нурмагомедова.

«Я хорошо знаю его дядю, они вместе пришли ко мне. Дядя представил его как хорошего борца вольного стиля, молодого проспекта в ММА. Я действительно видел в нем большой потенциал. Молодой, сильный, с хорошей базой… Думаю, если бы Абдулманап Нурмагомедов прожил дольше, перестрелок было бы меньше. Он не просто тренировал людей в спортивном зале, он им давал идеологию», — сказал Гаджиев.

Мнение пользователей Сети касательно гибели бойца разделились. Одни отмечают, что Мутаев сам накликал на себя беду своим поведением, другие напоминают, что творить самосуд — это преступление, и, коль уж молодому человеку захотелось наказать обидчика, нужно делать все по закону.

«Жизнь дается один раз и так ею распоряжаться. Один в земле, другой на тюрьме… Молодые парни, ни один конфликт так решаться не должен в наше время!»;

«Не надо людей унижать… Хоть кем ты стал — останься человеком. Ни в коем случае не оправдываю убийцу, но понимаю. Соболезную родным и близким… Нельзя, конечно так уже говорить, но он унизил честь и достоинство другого человека, боец ты в зале, на матах и в ринге, а на улице оставь это при себе…»;

«Убийство его не делает героем и не оправдывает его!»;

«Кара настигла!»;

«Когда нормального воспитания нет — вот так бывает», — высказываются пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Дагестане локализовали пожар в ЦУМе на площади двух тысяч квадратов.