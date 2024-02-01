Вместо варенья: рецепт вкуснейшего клубничного желе
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Удивите своих гостей оригинальным блюдом.
В зимнее время года часто хочется побаловать себя сладким десертом. В ход обычно идет заготовленное с лета варенье.
Но что, если попробовать нечто новенькое? Клубничное желе с желатином — отличная идея. Попробуйте удивить близких легким и необычным блюдом, сообщает издание utro.ru.
Ингредиенты:
· Замороженная клубника (200 граммов);
· Сахар (80 граммов);
· Желатин (15 граммов);
· Щепотка лимонной кислоты;
· Вода (400 миллилитров).
Способ приготовления:
· Еще нерастаявшую клубнику высыпать в тару с водой комнатной температуры и довести до кипения;
· Процедить ягодный бульон;
· В получившуюся жидкость насыпать сахар и желатин. Все неторопливо размешать;
· Добавить лимонную кислоту;
· Ягоды распределить в маленькие контейнеры или пиалочки. После чего залить в них ягодный бульон;
· Остудить желе до комнатной температуры и убрать в холодильник на три-четыре часа.
Самое трудное — не съесть чуть теплое желе, не дав ему застыть. Если вы выдержите испытание, то получите нежный десерт, который можно украсить другими ягодами или мятой.
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