Фестиваль «Игора Драйв» объединит два главных спортивных события зимы 2024

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Большой праздник спорта включит чемпионат России по ралли-рейдам баха «Россия — Северный лес» и забег «Лыжня России».

Фестиваль «Игора Драйв» зимой 2024 года объединит сразу два главных спортивных события: чемпионат России по ралли-рейдам баха «Россия — Северный лес» и забег «Лыжня России».

Баха, которая пройдет 8–10 февраля, обещает быть зрелищной — ее участники будут покорять 100-километровое бездорожье по снегу и льду. Трасса пролегла в Выборгском и Приозерском районах. В последний день один из спецучастков будет проходить на территории автодрома «Игора Драйв».

Также 10 февраля автодром станет главной площадкой проведения «Лыжни России». Отмечается, что в этом году мероприятие будут приурочено к 80-летию со Дня снятия блокады Ленинграда. Стать участниками заезда смогут взрослые и дети, любители и профессионалы. Для них приготовили разные дистанции, протяженностью от двух до десяти километров.

Вход для посетителей на автодром во время бахи будет свободным, а для участия в «Лыжне» нужно будет пройти регистрацию на портале «Госуслуги».

В программе фестиваля и другие не менее интересные пункты: прокатный картинг, курсы зимнего контраварийного вождения, экскурсии по Автомузею и туры по автодрому, полевая кухня, тест-драйв автомобилей Chery и розыгрыш подарков.