Путин посетил площадку VK на форуме «Россия»

Фото, видео: 5-tv.ru

Глава государства пообщался с гостями экспозиции, а те задали ему самые важные вопросы и рассказали о планах на будущее.

Президент России Владимир Путин в очередной раз посетил масштабную выставку-форум «Россия», которая проходит на полях ВДНХ. Глава государства заглянул на площадку VK, где ознакомился с передовыми технологическими решениями.

Путин также пообщался с гостями экспозиции. Среди них были школьники и студенты, которые участвуют в программах VK по подготовке IT-специалистов. Один из них рассказал Путину, что уже четыре года активно участвует в олимпиадах по информатике и хочет стать программистом.

Российскому лидеру также представили несколько проектов, реализуемых компанией VK. Одним из них является бесплатное обучение цифровым профессиям и помощь молодежи в понимании, как устроена сфера IT: какие профессии в ней существуют. Кроме того, благодаря уникальным проектам молодые люди имеют возможность начать свой путь в выбранном направлении быстро и получить достойную практику. За последние два года участие в инициативах приняли участие более 4,5 миллиона молодых людей.

VK также создает образовательные онлайн-проекты, доступные для всех жителей России, независимо от их местоположения. За три года аудитория образовательных сервисов компании превысила 25 миллионов человек.

Кроме того, Путину рассказали, что VK организует крупнейший молодежный фестиваль в России, известный как VK Fest. В 2024 году это событие пройдет одновременно в пяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, в Сириусе (Сочи) и впервые в Уфе и Красноярске. Зрители смогут насладиться живыми выступлениями артистов, посетить лекции и принять участие в различных активностях.

Глава государства посетил форум-выставку «Россия» уже в четвертый раз. В ходе визита он также побывал на стенде «Сбера».