Со второй попытки: почему ЕС не хочет помогать Украине, но продолжает это делать

Фото, видео: Reuters / YVES HERMAN; 5-tv.ru

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Киевские «аппетиты» слишком большие. Как долго Европе придется за них платить?

Евросоюз сегодня все-таки выделил 50 миллиардов евро для украины на ближайшие четыре года. Удалось это со второй попытки. В середине декабря Венгрия транш для Киева заблокировала, но теперь 26 лидеров ЕС на экстренном саммите сумели убедить Виктора Орбана, согласившись на его условие, что бюджет ежегодно будут проверять и пересматривать.

Все это — на фоне грандиозных фермерских протестов, которые сегодня докатились до Брюсселя. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин узнал подробности.

На саммит в Брюссель этим утром приехали не только чиновники, отметил журналист. Прямо под окнами грохочут трактора. И протесты все жестче, митингующие пытаются прорваться в евроквартал, полиция разгоняет их водометами и слезоточивым газом. Европа полыхает. Бастуют не только фермеры, уже весь европейский средний класс на ногах — учителя, работники транспорта, предприниматели. Смотрите сами — в репортаже.