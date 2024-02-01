Приказ на уничтожение: что удалось выяснить СК по делу о крушении Ил-76

Фото, видео: Следственный комитет РФ / ТАСС; 5-tv.ru

С помощью генетической экспертизы установлены личности всех погибших.

Ракета, которой сбили Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, произведена на американском заводе. К такому выводу пришел Следственный комитет после изучения фрагментов, найденных на месте происшествия.

С помощью генетической экспертизы установлены также личности всех погибших. Кто отдал приказ на уничтожение — разбирался корреспондент «Известий» Максим Прихода.

На жестких кадрах, распространенных Следственным комитетом, — фрагменты тел погибших при крушении Ил-76. Отчетливо видны татуировки: где-то это просто страшные картинки, где-то рунические орнаменты.

Установить личности погибших можно было и по ним. Но у следователей есть более точные методы.

«При работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материл для установления генетического профиля. Таким образом в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета», — заявили в СК РФ.

Теперь это официально подтверждено с помощью генетических экспертиз. На борту сбитого Ил-76 были именно те 65 военнопленных, что и в списках на обмен.

Следствие по делу выявляет новые детали. Например, найдены и подробно изучены обломки ракет, которые были выпущены по российскому самолету.

«В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 километра северо-восточнее и 4,8 километра юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке», — сообщили в Следственном комитете.

Следователи установили: фрагменты принадлежат ракетам MIM-104A. Ими комплектуются комплексы Patriot, производит их корпорация Raytheon, гигант американского ВПК.

Даты сертификации и контракта поставок этих ракет свидетельствуют: их история тянется с 80-х. Получается, на Украину отдают не самое новое вооружение.

Обнародованы и серийные номера ракет. В прошлый раз такие данные помогли установить, что удар ракетой «Точка-У» в Краматорске — дело рук ВСУ.

Что же касается этих номеров, сотрудники СК по ним наверняка выяснят, когда и где ракеты были произведены, на каком складе и в какой стране хранились. Устанавливают российские следователи все эти данные самостоятельно — Запад молчит.

«Понятно, что никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя, выйти по итогам расследования. Поэтому здесь наша позиция абсолютно прозрачна, понятна. А позиция коллективного Запада, который является непосредственным прямым участником этого вооруженного конфликта, тоже очевидна», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иностранное производство ракет фактически доказано. Также общеизвестно, что цели ударов высокоточным оружием типа HIMARS и Storm Shadow ВСУ согласовывают с теми, кто это оружие им передает.

Что касается ПВО, в том числе батарей Patriot, то, если речь идет о защите объектов внутри Украины, они, вероятно, работают в автоматическом режиме. Но протащить комплекс, состоящий из нескольких автомобилей, на линию боевого соприкосновения и ударить по одной цели для верности двумя ракетами — это точно не случайность.

«Более того, там могли быть и люди, которые помогали обслуживать эти комплексы. И сидят эти ребята, которые под раздачу попадают наших ракет, мы их можем назвать как угодно — советниками или наемниками. Это была операция, которая, несомненно, разрабатывалась», — рассказал военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

В истории с Ил-76 все еще много тайн, главная из которых — кому и зачем нужна была эта кровавая провокация. Эксперты неоднократно говорили о том, что это такой метод устрашения: мол, боевикам ВСУ сдаваться в плен бесполезно — их все равно настигнет смерть.

Но ведь, несмотря на гибель 65 пленных, обмен, в котором они должны были участвовать, все равно состоялся. Более вероятной видится версия, что сбитый Ил-76 — это карта в партии «Зеленский против Залужного», которую еще предстоит разыграть.

«Я думаю, что это результат конфликта двух команд — Залужного и Зеленского. Если переговоры вел, к примеру, Буданов по поводу этого обмена, то может быть кто-то из команды Залужного или внедренный агент. Это надо разбираться, кто конкретно давал указания», — отметил военный эксперт Игорь Никулин.

Но кто бы ни отдавал приказы на местах, главный кукловод известен и даже не прячется. Вот заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд снова приехала в Киев, чтобы объявить об очередном виде смертоносных вооружений, которое США передает Украине.