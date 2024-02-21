Был конкурентом, стал другом: Фомин примерил образ драматического актера

Митя Фомин примерил на себя образ Вертинского, которого играл еще в юности

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Певец уже более 25 лет выступает на сцене, радуя своих поклонников.

Митя Фомин предстал в драматическом образе на сцене Vegas City Hall, где прошел его юбилейный концерт, приуроченный к 50-летию.

В это трудно поверить, но Митя Фомин уже больше 25 лет выступает на сцене, радуя своих поклонников. Тем не менее артист не подвластен времени и, как в лихие времена существования группы Hi-Fi, по-прежнему заряжает зал своей энергией.

К своему юбилейному концерту Митя Фомин готовился больше года. Друг певца и по совместительству автор его многих хитов Алексей Романоф, выступил еще и автором мини-альбома Фомина «Артист», релиз которого был приурочен к его юбилею. Одноименной песней из альбома певец открыл шоу-концерт под аккомпанемент Алексея Романоф.

«Я ему год назад позвонил и сказал, что я хочу подарить на день рождения, на юбилей альбом, но он будет очень сильно отличаться от всего того, что мы с тобой делали до. И возраст уже, и нужно уходить в более драматические формы. И вот в начале мы исполнили песню, стилизованную под Александра Вертинского (русский и советский киноактер, композитор. — Прим. ред.), а Вертинского он играл еще в институте, еще до Hi-Fi, в студенческом театре», — эксклюзивно поделился Алексей Романоф с корреспондентом 5-tv.ru.

«Леша, спасибо тебе огромное за творчество, спасибо тебе за дружбу, спасибо за талант, за музыку, за то, что ты делаешь, как ты чувствуешь людей, и особенно меня. Это бесценно», — обратился Фомин к Алексею Романоф со сцены.

А тот, в свою очередь, отметил, что их дебют на сцене состоялся в один день 26 лет назад, когда Фомин был солистом группы Hi-Fi, а он — группы «Амега».

«Я тогда страшно напрягся. Страшно. Потому что я смотрел на него и думал: «Красавец. Какой талантливый. Какой конкурент». И вы знаете, сейчас спустя 26 лет я смотрю и думаю: «Спасибо, Господи, какой у меня друг», — поделился Романоф.

Исполнение мини-альбома завершилось композицией «Шляпник». Голос Ирины Понаровской, которая спела дуэтом с артистом, прозвучал в записи и сопровождался ее показом на экране. Сам Фомин во время номера вышагивал на столе в окружении сражающихся между собой фехтовальщиков.

Далее певец разоткровенничался со своей публикой и поделился своими рассуждениями о поистине счастливых мгновениях, которые проживает человек на своем пути. Эти моменты артист оживил композициями «Рассвет» и «Свет».

Митя Фомин, в очередной раз поменявший свой костюм и уже представший в образе покорителя Дикого запада, исполнил песню «Шоу должно продолжаться», прологом которой стали его рассуждения о свободе. А к номеру «Перезимуем» на этот раз певец облачился в белое пальто, заявив, что теперь он Иван-Царевич, который «меняет все».

После исполнения композиции «Две земли», с которой началась сольная карьера Мити Фомина, артист заявил, что сейчас началась новая эра, в которой он сможет собрать полный зал в соседнем Crocus City Hall.

В финале концерта артист предстал в невероятном красном костюме, сравнив себя со Спасской башней Кремля, и исполнил в нем песни «Домой», «Огни большого города» и «Все будет хорошо».

Ранее 5-tv.ru писал, что Романоф рассказал про юбилей Мити Фомина.