Путин учредил орден «За доблестный труд» Сегодня, 15:45 Евгения Романова 34 34

Фото: publication.pravo.gov.ru

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За какие заслуги перед страной будет присваиваться россиянам эта госнаграда?