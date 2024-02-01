Ограбления, набеги и убийства: мигранты захватывают Нью-Йорк

Фото: Andres Leighton / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Как долго власти США будут закрывать глаза на миграционный кризис?

Волна преступности все больше накрывает США. В центре Вашингтона грабители подстрелили одного из членов команды кандидата в президенты Дональда Трампа. Сотрудник занимал руководящую роль в Комиссии по торговле товарными фьючерсами, регулирующей работу товарных рынков. Политолог Малек Дудаков прокомментировал ситуацию в беседе с EADaily.

Соединенные Штаты Америки славятся повышенным уровнем преступности, не исключая нападений на политиков. Например, осенью у конгрессмена-демократа под дулом пистолета угнали машину всего в пяти минутах от Капитолия. Должностные лица боятся выйти за пределы здания конгресса.

«Число угнанных машин в США достигло рекордного одного миллиона. В среднем каждую минуту в Америке угоняется по два автомобиля. Количество убийств с 2020 года подскочило на 40%. Постоянные ограбления магазинов и набеги на торговые центры тоже уже становятся нормой жизни», — сообщает политолог.

Полицейские также страдают от преступности. Рядом с Таймс-Сквер банда преступников забила сотрудников правоохранительных органов. Отморозки оказались бездомными мигрантами, которых сейчас Нью-Йорк пригрел у себя в приютах, сокращая при этом количество полицейских, видимо, чтобы преступники захватили весь город.

Границу пересекают сотни тысяч нелегалов со всего мира, включая террористов. Миграционный кризис охватил Америку. Вопрос лишь в том, на сколько далеко зайдет преступность и как это отразится на выборах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в Техасе на границе с Мексикой.