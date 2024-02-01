Михаил Веллер в беседе с пранкерами призвал «размонтировать на части» РФ

Писатель Веллер: соседи РФ будут в безопасности, если она размонтируется

Фото, видео: Лиходеев Семен / ТАСС; 5-tv.ru

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При этом переставать зарабатывать в России он не собирается.

Соседним странам России будет спокойнее, если ее размонтировать на части. Об этом заявил писатель Михаил Веллер в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые представители главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Новый выпуск шоу пранкеров опубликовано в их Telegram-канале. Писатель в ходе разговора рассказал, что поддерживает Украину и ее удары по территории России. Обсуждая с лже-Ермаком атаки ВСУ, Веллер подчеркнул, что в этом вопросе все очевидно, поэтому «нет предмета для обсуждения.

«С точки зрения безопасности соседей России спокойнее, чтобы она размонтировалась на части», — сказал он.

Однако Веллер признался, что не хочет попадать под запреты на издание в России. Объяснил он это так: «такие, как он, по большому счету, кроме как в России, никому нигде не нужны».

Вместе с тем писатель уверен в желании Соединенных Штатов затянуть украинский конфликт. По его мнению, Вашингтон недостаточным объемом вооружения и денег снабжает Киев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина пережила первый месяц с начала СВО без помощи Запада.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.