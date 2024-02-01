«Девочки, все не спасти»: главное о крупном пожаре в дагестанском ЦУМе

Фото, видео: Салгереев Муса / ТАСС; 5-tv.ru

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание розеток, в которые были подключены газовые котлы.

В центре Буйнакска полыхал большой торговый центр. Из здания эвакуировали почти 30 человек.

Огонь вспыхнул на крыше двухэтажного Центрального универсального магазина и быстро распространился. Языки пламени поднимались в небо, дымом заволокло весь район.

Пожарные наращивают группировку, на помощь вызвали расчеты из Кизилюрта и ближайших сел, тушить сложно из-за проблем в водой — до ближайшего гидранта четыре километра. С места событий — корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев.

Между жилыми домами поднимаются густые клубы черного дыма. Первые минуты пожара фиксируют десятки очевидцев. Эти кадры сделали уже из здания, стоящего по соседству с универмагом.

Огонь распространился по торговому центру мгновенно. По информации спасателей, площадь возгорания меньше чем за час выросла до 1,2 тысячи квадратных метров.

«Девочки, все уже не спасти», ­– признала женщина.

Тушение осложнялось тем, что вокруг очень плотная застройка. С трех сторон здание торгового центра окружают жилые дома и складские помещения.

После приезда первых расчетов выяснилось, что в районе крайне мало точек, к которым могут подключиться пожарные, чтобы забирать воду для тушения. Машинам приходится наполнять цистерны за несколько кварталов от места возгорания.

Локализовать пожар удалось только после прибытия 10-го пожарного расчета. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание розеток, в которые были подключены газовые котлы.

Оборудование установили буквально на днях. Второй этаж ЦУМа, как отмечается, сгорел полностью.