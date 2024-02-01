Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; 5-tv.ru

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На артемовском участке фронта удалось ликвидировать вражескую группу пехоты.

Бойцы «Южной» группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ и сорвали эвакуацию противника на артемовском направлении. Отследил националистов расчет разведывательных беспилотников. Координаты сразу передали артиллеристам, после чего по цели был нанесен точный удар. Еще один пришелся по бронемашине, которая попыталась вывезти личный состав с поле боя.

А это кадры наступления наших подразделений на южнодонецком фронте. Подразделение на БМП, усиленное танковым взводом, выдвинулось в район атаки под прикрытием беспилотников и ударило по опорным пунктам противника. После этого укрепление ВСУ заняли наши штурмовые группы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что колумбийские наемники ВСУ жалуются на бедственные условия.