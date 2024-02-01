«Святая задача»: более 500 человек приняли участие в форуме «Все для победы»

Более 500 человек стали участниками форума «Все для победы» в Туле

Фото, видео: 5-tv.ru

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Всех собравшихся объединяет одно — желание помочь фронту.

Сотрудники оборонных предприятий, военные врачи волонтеры, изобретатели, строители фортификационных сооружений в новых регионах страны, а также представители различных министерств и ведомств — более 500 человек стали участниками форума «Все для победы», который проходит в Туле.

Всех собравшихся объединяет желание помочь фронту. Многие с первых дней поддерживают бойцов.

«Главная задача „Народного фронта“, кроме того, что нам удалось собрать вместе всех людей, чтобы сказать им спасибо, это конечно обеспечить всех инфраструктурно, помогать — транспорт, логистика, взаимосвязь с министерствами и ведомствами. Это наша святая задача для того, чтобы всем этим людям в этот сложнейший период для нашей страны, сплотившимся вокруг наших ребят и нашего президента, оказывать содействие», — прокомментировал Михаил Кузнецов, руководитель исполкома «Народный фронт»

На форуме участники прежде всего обменяются опытом и обсудят, что еще можно сделать для бойцов на передовой. Впереди два насыщенных дня, каждый расписан буквально по минутам.

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