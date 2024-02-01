Большой риск: почему женщинам опасно пить гормональные противозачаточные

Фото: www.globallookpress.com / Alfred Schauhuber

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Многим представительницам прекрасного пола они и вовсе противопоказаны.

Одним из самых популярных методов предохранения среди женщин являются комбинированные оральные контрацептивы (КОК). Они воздействуют на яйцеклетку, мешая ей созревать, и подавляя овуляцию. Однако, многие люди имеют неверные представления об этих препаратах, поэтому издание «Страсти» обратилось за помощью к врачу-гинекологу Мелане Маилян, чтобы она развеяла популярные мифы про противозачаточные таблетки.

В первую очередь, гормональные препараты ни в коем случае нельзя принимать без консультации с врачом. Неправильный прием контрацептивов может нанести серьезный вред здоровью, а специалисты подчеркивают, что использовать КОК можно только полностью здоровым людям.

Перед назначением такого рода препаратов врач обязан провести обследование пациентки, а также взять клинический анализ крови, биохимический анализ крови, гликированный гемоглобин, коагулограмму стандартную, а также Д-димер. Более того, данные анализы необходимо будет сдавать каждый год, если девушка все-таки решит принимать КОКи.

«В первую очередь прием оральных контрацептивов вызывает большой риск тромбообразования. Данное обследование покажет, имеет ли женщина склонность к появлению тромбов. Если пациентка не входит в группу риска, и больше нет ничего, что бы настораживало, то гинеколог может назначить такой пациентке КОКи», — рассказала Маилян.

Но даже если противопоказаний для применения контрацептивов нет, то пациентке все равно будет необходимо принимать дополнительные препараты, нейтрализующие побочные эффекты от гормональных средств. Лучше всего с ними справляются витамины группы В, магний, коэнзим Q10, поливитаминный комплекс с упором на витамины Е и А, йод и масла вечерней примулы. Все вспомогательные препараты также может назначать только врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у женщин за 45 возникает всплеск сексуальной активности.