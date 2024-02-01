От артрита до рака: какие продукты могут спровоцировать воспаление в организме

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Воспаление может быть не только острым, но и хроническим. Именно такое может перерасти в серьезное заболевание.

Воспаление — это естественная защитная реакция организма, но приобретая хронический характер, оно может привести к серьезным заболеваниям. Способствовать развитию воспалительных процессов могут некоторые продукты питания. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова.

По словам специалиста, воспалительная реакция может быть острой или хронической. Первая — это кратковременный ответ на какое-либо повреждение в виде отека, боли и повышенной температуры. Этот процесс направлен на «локализацию ущерба».

Хроническое воспаление, наоборот, представляет собой длительный процесс, который может быть вызван различными факторами. Среди них: инфекции, порой не поддающиеся лечению, влияние каких-либо токсинов, плохого питания, стресс и аутоиммунные заболевания.

«Важно понимать, что хроническое воспаление может привести к серьезным заболеваниям, таким как: бронхиальная астма, ревматоидный артрит, сахарный диабет второго типа, ожирение, заболевания сердца и сосудов, рак», — подчеркнула эксперт.

Анастасия Чижикова отметила, что избыток сахара в рационе человека может способствовать развитию воспалительных процессов в теле. Большое количество углеводов ослабляет защитные силы организма. Кроме того, опасен избыток жирных кислот, которые содержатся в маслах.

«Рафинированные углеводы с высоким гликемическим индексом. Они быстро повышают уровень сахара в крови, что может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и способствовать ожирению. Такие углеводы содержатся в кондитерских и макаронных изделиях», — объяснила гастроэнтеролог.

Воспаление также может спровоцировать мясо — свинина, говядина или баранина, а также вредоносные трансжиры, «источником» которых являются переработанные и жаренные продукты, такие как фастфуд, выпечка и соусы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, насколько опасно находиться рядом с курящими людьми.