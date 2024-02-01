ФСБ ликвидировала канал поставки наркотиков в Калининградской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov

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Общая масса запрещенных веществ составила больше 1,5 килограмма.

Силовики ликвидировали канал поставки наркотиков в Калининградской области. Об этом сообщили в ЦОС управления ФСБ России по региону.

Производили и продавали наркотики трое калининградцев. Они организовали канал поставки в область химических прекурсоров для создания мефедрона в подпольной лаборатории.

В ходе обыска у них нашли и изъяли наркологические средства, а также амфетамин, мефедрон и марихуану в крупном размере, а также лабораторное оборудование и прекурсоры. Общая масса запрещенных веществ составила больше 1,5 килограмма.

Центральный районный суд Калининграда признал троих преступников виновными в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Их приговорили на сроки от шести до девяти лет в колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ пресекла незаконный оборот красной икры в Камчатском крае. Силовики изъяли свыше 570 килограммов продукции. Рыночная стоимость икры, отметили в службе, превышает 3,5 миллиона рублей.