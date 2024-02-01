Суд Москвы оштрафовал Венедиктова* за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Михаил Гребенщиков / ТАСС

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Сколько придется заплатить бывшему главному редактору «Эха Москвы»?

Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова* за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

В суде состоялось открытое заседание, в ходе которого рассматривался протокол в отношении Венедиктова по части четвертой статьи 19.34 «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Он не маркировал некоторые публикации от августа 2023 года. В результате было решено вынести постановление о штрафе в 45 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность DOXA. Издание публикует материалы, посвященные совершению диверсий, включая инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники.

* — признан в РФ СМИ-иноагентом.