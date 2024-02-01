Скандал за скандалом, и против России: Лева* и Шура «Би-2» дали большое интервью после депортации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

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Музыканты считают, что причина их проблем — пресловутый «русский след», а не нарушение закона.

Музыканты группы «Би-2», в том числе, второй солист Шура (Александр Уман) прилетели в Израиль из Таиланда, где были задержаны за нарушение закона. Среди депортированных — три гражданина России, которые, несмотря на предложения помочь, отказались от услуг консульства РФ. Об этом рассказал сам Лева (Егор Бортник)* и заявил, что их больше с Россией ничего не связывает. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Нарушение законов чужой страны

Музыканты группы «Би-2» были задержаны на Пхукете 25 января 2024-го после своего выступления. Всего коллектив провел там два концерта группа «Би-2» дала два концерта — 22 января в Паттайе и 24 января на Пхукете.

Нюанс состоял в том, что они прибыли в Таиланд в рамках гастрольного тура, но по какой-то причине не удосужились получить разрешение на работу.

«В последний год-полтора, когда были сняты все коронавирусные ограничения, таиландские власти и туристическая полиция, другие правоохранительные органы усилили контроль за режимом пребывания здесь иностранцев», — рассказал изданию KP.RU посол России в Таиланде Евгений Томихин.

Как только правоохранители обратили внимание на нарушения, музыкантов заключили под стражу до момента, пока по ним не будет принято соответствующее решение. В своем Telegram-канале релоканты заявили, что содержатся в миграционном центре в камере на 80 человек.

В итоге суд оштрафовал их на 95 долларов (три тысячи таиландских бат) и предписал в кратчайшие сроки покинуть страну.

Граждане разных стран

О том, кто и куда будет депортирован, стало известно не сразу. Дело в том, что у того же Егора Бортника* (Левы) есть гражданство Израиля, а сам музыкант и второй солист Александр Уман (Шура) — уроженцы Белоруссии. Правда, у Умана также есть австралийское гражданство. Кроме того, в команде коллектива есть и граждане России — три человека.

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Спустя пять дней Леву депортировали в Израиль. Он прилетел в аэропорт Тель-Авива 31 января, пока остальные участники коллектива — шесть человек — остались под стражей в Бангкоке. Однако спустя еще сутки всех их также депортировали… в Израиль. Там их встретил Лева, который признался, что консульство этой страны всячески помогало его коллегам.

«Я горжусь тем, что я — израильтянин. Моя страна помогла мне стать самостоятельным. Моя страна спасла меня и моих друзей в трудную минуту», — пафосно заявил рок-музыкант.

И снова «русский след»

По словам Левы, попадание в поле зрения правоохранителей Таиланда для него и остальных членов команды стало полной неожиданностью. И он до сих пор растерян тем, как неприятно все получилось. Хотя считает, что наказание для проступка его и его команды получил несоизмеримое — подумаешь, нарушили закон.

Более того, Бортник уверен, что их вины вообще нет, и происходящее в Таиланде не поддается «никакой логике». Кстати, если официальная версия случившегося — неправильное оформление организаторами документов, то у певца, разумеется, свой взгляд на ситуацию. Как и следовало ожидать, «истинную» причину музыканту долго искать не пришлось — оказывается, пресловутый «русский след» отметился и в далеком Пхукете. И Лева уверен, что во всем виноваты российские власти, которые пытались «достать их за границей».

«Я — гражданин Израиля, поэтому для меня этот вопрос вообще смешон. Я периодически сюда приезжаю, я — гражданин мира. Мы здесь играем концерты, здесь живут наши друзья, родственники, я частый очень гость. Просто у меня семья живет в Испании. Так получилось, что я на данный момент живу в Европе. Нам всем говорили, что это — „русский след“. Я понимаю, что эта операция была продумана заранее, к сожалению, нашли „слабое звено“, которое не от нас зависело. Может, этого можно было бы избежать», — рассуждает музыкант.

Связи с Россией — все

При этом параллельно Лева признается, что российский консул предлагал музыкантам-гражданам РФ свою помощь, но они сами отказались, видимо, не желая возвращаться на Родину. Впрочем, если вспомнить, что у большинства из них близкие давно живут где-то за границей, то кажется, что намерения порвать связь с Россией у них были давно.

Впрочем, здесь сложно понять, что лучше. Ведь, если их семьи в РФ, получается — двойное предательство?

«Я в России жить больше не буду, нет. Я живу сегодняшним и строю планы только творческие. Мне то, что сейчас происходит в России, мне абсолютно неинтересно», — заявил музыкант.

Кстати, Израиль, по словам Левы, научил его быть ответственным за свою жизнь. И вообще он гордится тем, что он — израильтянин и обожает эту страну.

От кумиров до предателей

Рок-группа «Би-2» была создана в 1988-м. Ее основатели и бессменные участники — Шура и Лева. В ранний период коллектив назывался «Братья по оружию» и «Берег истины». Туда входило около 15 человек, но состав постоянно менялся.

В 1991-м оба музыканта переехали в Израиль, где продолжают пытаться строить карьеру, но пока не выходит. К тому же, Шура уезжает в Австралию, где собирает собственный коллектив.

В России «Би-2» оказались в 1999-м и постепенно зарабатывают популярность, становясь одними из самых известных рок-музыкантов страны. Они выпускают альбом за альбомом, хит за хитом, каждый раз получая отдачу и, конечно, дивиденды от благодарных поклонников. Кроме того, о них узнали за границей, где российская — а именно так позиционировал себя коллектив — группа также имела успех.

В 2017-м «Би-2» выступали в Государственном Кремлевском Дворце на шоу с оркестром. В 2020-2021-х, несмотря на антиковидные меры, музыканты продолжали свой тур по России, давая концерты в разных городах страны.

В конце февраля 2022-го Егор Бортник резко осудил проведение специально военной операции России на Украине, но группа не прекратила давать концерты в разных городах страны. Например, в апреле планировалось их выступление в Омске. Однако музыканты отказались выходить на сцену, так как над ней висел баннер с буквой Z, которая стала своеобразным символом СВО среди населения. На самом деле, обозначение изначально наносилось на технику ВС РФ, но, желая поддержать своих военных, жители России позаимствовали символ и в мирную жизнь.

Концерт тогда так и не состоялся. Разочарованные зрители ушли ни с чем, а «принципиальные» музыканты отправились дальше. Они должны были сыграть на рок-фестивале «Чернозем» в Воронежской области, но уже сами организаторы отменили их выступление.

А в мае Лева набросился на своих же фанатов, которые поздравили его с Днем Великой Победы. А позже и вовсе заявил, что покупает транспорт для Украины и собирается дальше финансировать ВСУ. Правда, последнее сообщение из своих комментариев он удалил, но, как известно, Интернет помнит все.

К тому же, в марте 2023 года актер Анатолий Белый*, который после начала СВО переехал из России в Израиль, также рассказал, что группа «Би-2» передает часть своего гонорара украинской стороне.

«Часть денег от концертов ребята отдают на помощь Украине. Они не афишируют это. Просто делают», — заявил беглый артист в социальных сетях.

Активисты и просто возмущенные граждане потребовали у властей дать словам и действиям Бортника соответствующую оценку.

«Общественным движением „Зов народа“ обнаружен факт финансирования террористической деятельности и признаков государственной измены со стороны группы „Би-2“, которая ранее имела большую популярность на территории Российской Федерации и, к сожалению, продолжает зарабатывать на территории нашей страны», — говорилось на официальной странице движения в социальных сетях.

В итоге Минюст России признал иностранным агентом солиста российской рок‐группы «Би‐2» Егора Бортника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова прокомментировала ситуацию с группой «Би-2» и Галкиным*.

* — признан иноагентом в России.