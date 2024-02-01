«Популистская паранойя»: сторонники Трампа считают Тейлор Свифт агентом ЦРУ
WSJ: выступающая против Трампа певица Тейлор Свифт может быть агентом ЦРУ
Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas
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Может ли знаменитая певица помешать кандидату от республиканцев выиграть в президентской гонке?
Сторонники политической деятельности кандидата в президенты США Дональда Трампа считают, что американская поп-певица Тейлор Свифт является агентом ЦРУ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Популистская паранойя правых Трампа принимает еще более странный оборот», — пишут авторы статьи.
Отмечается, что Тейлор Свифт еще с 2020 года выступает против президентства Трампа, а ее популярность якобы позволяет манипулировать общественным сознанием. Причем помогают ей это делать, в том числе отношения с игроком футбольного клуба «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси. По заданию ЦРУ, считают «трамписты», Свифт намерена снизить поддержку Трампа, из-за чего тот рискует проиграть в президентской гонке.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. О желании вновь оказаться в кресле главы государства заявили и действующий американский лидер Джо Байден, и бывший — Трамп. Тем временем в Евросоюзе уже начинают переживать, что последний кандидат после возможного избрания развалит НАТО.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден задумал воспользоваться популярностью Тейлор Свифт, которая может поддержать его предвыборную кампанию.